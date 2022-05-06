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Юрист назвала правила безопасного обмена валют

Юрист Верховцева предупредила россиян о способе обмана при обмене валют
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Юрист, адвокат по уголовному праву Ирина Верховцева в пятницу, 6 мая, в беседе с «Известиями» рассказала, как обезопасить себя от мошенничества при обмене валюты.

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«Во-первых, если вы идете в обменник, то важно узнать о нем всю информацию: от какого банка он функционирует, есть ли лицензия Банка России, а также позвонить по телефону, который должен быть указан. Во-вторых, есть самые простые правила: перед тем как отдать свои деньги, уточните, сколько вы получите в итоге при обмене, по какому курсу. Получив сумму, надо ее пересчитать не отходя от кассы», — подчеркнула специалист.

Также она призвала внимательно следить за курсами валют, так как недобросовестные обменники могут привлекать клиентов низкими курсами, а потом менять их при обмене.

«Не стоит забывать и про нелегальную покупку валюты. Не стоит связываться с ней, ведь покупатель становится виновным и может получить штраф в размере 75–100% от суммы обменянного», — предупредила Верховцева.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что в Москве мужчина пришел в банк, чтобы обменять 16 млн рублей на доллары, однако мошенник под видом сотрудника кредитной организации похитил средства. По информации «Известий», потерпевшему позвонил человек, который представился сотрудником банка. Он назначил ему встречу в отделении, где москвич и отдал деньги. Пока мужчина ждал обмена валюты, мошенник скрылся.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

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