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В Роскачестве разъяснили схемы оформления мошенниками кредитов на россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Процедура оформления займов и кредитов упростилась, что обеспечило новые возможности для мошенников. Об этом в среду, 11 мая, предупредили в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

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Как отметили эксперты, для банков и микрофинансовых ситуаций всё более частой становится практика выдачи небольших займов при оформлении заявки онлайн — для этого необходимы лишь паспортные данные и фотография или скан паспорта.

«Это означает, что достаточно лишь утечки паспортных данных со сканом паспорта, чтобы мошенники смогли взять кредит на чужое имя. Кроме того, злоумышленники часто взламывают потребительские сайты и даже государственные порталы, используя потом полученную информацию для своих незаконных целей», — говорится в сообщении на сайте Роскачества.

Эксперты призвали быть осторожными при указании своих данных в социальных сетях, а также не заполнять формы на сомнительных сайтах.

«Еще более плачевная ситуация, когда человек теряет паспорт и не сразу замечает пропажу. Если документ попадет в руки мошенников, они могут за один день взять десятки микрозаймов в разных учреждениях», — указали специалисты.

Также они предупредили о риске стать жертвой мошенников в случае утери смартфона. В частности, такой сценарий возможен, если гражданин не успел заблокировать сим-карту, а в банковском приложении не установлены достаточные меры защиты. При этом доказать, что это не вы оформили кредит, будет крайне трудно: все операции, осуществленные с банковском приложении, считаются подтвержденными пользователем.

Как отметили в Роскачестве, даже с учетом тщательной проверки банками подлинности документов и личности, злоумышленники всё равно находят лазейки для оформления незаконных кредитов, используя способы обойти проверку.

Например, в некоторых случаях для подтверждения документов может потребоваться видеоконференция или фотография заемщика с документами в руке, однако мошенники с легкостью подделывают фото и даже видео. А для личной встречи они могут найти похожего на заемщика человека или даже прибегнуть к маскировке.

Кроме того, мошенники зачастую привлекают подельников на стороне кредитных организаций, пообещав сотруднику банка часть «прибыли».

Ранее, 6 мая, юрист, адвокат по уголовному праву Ирина Верховцеварассказала «Известиям», как обезопасить себя от мошенничества при обмене валюты. По ее словам, перед посещением обменника, следует узнать о нем всю информацию: от какого банка он функционирует, есть ли лицензия Банка России. Также эксперт призвала внимательно следить за курсами валют, так как недобросовестные обменники могут привлекать клиентов низкими курсами, а потом менять их при обмене.

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