Зеленский заявил о болезненных потерях боевиков ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели «болезненные» потери в Донбассе и Харьковской области. Об этом во вторник, 14 июня, написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — написал глава государства.

Он также подчеркнул, что схожее положение вещей наблюдается и под Харьковом.

8 июня Министерство обороны России уже отмечало, что украинские боевики несут существенные потери на полях сражений. Так, во время боев за Святогорск за трое суток погибло свыше 300 киевских военных.

31 мая Зеленский сказал, что ВСУ теряют 60–100 солдат в день убитыми и около 500 ранеными. Он назвал ситуацию на востоке страны очень тяжелой.

27 мая пленный солдат ВСУ Никита Лазаренко рассказал о том, что киевские командиры занижают потери среди украинских боевиков, переводя количество в разряд дезертиров или пропавших без вести.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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