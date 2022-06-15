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Минфин США выразил обеспокоенность избыточным использованием санкций против России

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В министерстве финансов Соединенных Штатов начали беспокоиться об излишнем использовании санкций против России. Об этом 14 июня заявил во время слушаний в конгрессе замминистра финансов США Уолли Адейемо. Трансляцию вел канал C-SPAN.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
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Американских финансистов беспокоят прогрессирующая инфляция, а также негативное влияние ограничительных мер, направленных против России на экономику Запада.

«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время <спецоперации РФ>», — сказал Адейемо.

Ранее в этот день американский политический аналитик Джеймс Дор заявил, что власти США заблуждались в оценке состояния экономики России и допустили ошибку, посчитав, что президент РФ Владимир Путин блефует. По его словам, рубль становится самой надежной валютой в мире, а Москва побеждает в экономическом противостоянии. Аналитик сравнил российскую экономику с немецкой и японской и выразил мнение, что попытка прекратить торговое сотрудничество с РФ может привести к переустройству всего глобального рынка.

Накануне турецкое издание Star Gazete опубликовало статью, в которой указало, что планы западных стран поставить экономику РФ в затруднительное положение с помощью санкций «рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа».

Тогда же, 13 июня, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия — слишком большая страна, чтобы экономическая война против нее не возвращалась бумерангом недружественным государствам.

Путин 12 мая сообщил, что РФ успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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