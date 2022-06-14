В Турции заявили о поражении плана Запада по разрушению экономики РФ
План Запада по разрушению экономики РФ путем отказа от импорта энергоносителей потерпел поражение. Об этом 13 июня пишет турецкое издание Star gazete.
«Планы Запада поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа», — говорится в материале.
По мнению автора статьи, увеличению прибыли способствуют три фактора: рост цен на энергоносители на мировом рынке, наращивание российских поставок в страны Азии и нежелание части европейских стран отказываться от импорта из Москвы.
Ранее, 27 мая, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что в 2022 году Россия за четыре месяца вместо запланированных шести получила доход от экспорта нефти в размере 4,75 трлн рублей — половину суммы в 9,5 трлн рублей, которую собиралась получить за год. Это произошло из-за роста цен на нефть, констатировал он.
До этого, 25 мая, аналитик Роберт Рапир рассказал, что Москва извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта черного золота и доходы РФ от продажи нефти в апреле выросли до 1,8 трлн рублей. По его словам, спустя четыре месяца после начала спецоперации по защите Донбасса федеральный бюджет РФ уже получил 50% запланированных нефтегазовых доходов на 2022 год, который составляет 9,5 трлн рублей.
Дискуссии на Западе по поводу отказа от энергоресурсов из РФ начались на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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