План Запада по разрушению экономики РФ путем отказа от импорта энергоносителей потерпел поражение. Об этом 13 июня пишет турецкое издание Star gazete.

«Планы Запада поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, увеличению прибыли способствуют три фактора: рост цен на энергоносители на мировом рынке, наращивание российских поставок в страны Азии и нежелание части европейских стран отказываться от импорта из Москвы.

Ранее, 27 мая, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что в 2022 году Россия за четыре месяца вместо запланированных шести получила доход от экспорта нефти в размере 4,75 трлн рублей — половину суммы в 9,5 трлн рублей, которую собиралась получить за год. Это произошло из-за роста цен на нефть, констатировал он.

До этого, 25 мая, аналитик Роберт Рапир рассказал, что Москва извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта черного золота и доходы РФ от продажи нефти в апреле выросли до 1,8 трлн рублей. По его словам, спустя четыре месяца после начала спецоперации по защите Донбасса федеральный бюджет РФ уже получил 50% запланированных нефтегазовых доходов на 2022 год, который составляет 9,5 трлн рублей.

Дискуссии на Западе по поводу отказа от энергоресурсов из РФ начались на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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