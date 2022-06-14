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В Совбезе РФ напомнили о последствиях антироссийских санкций для Запада

Дмитрий Медведев: паровоз экономики услуг и цифровых валют летит в стену
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Данные по росту инфляции и цен на все виды топлива, прогнозы на дальнейшее ухудшение экономик западных стран говорят о том, что «паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах», написал в Telegram-канале во вторник, 14 июня, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Таким образом политик оценил перспективы введения антироссийских санкций с точки зрения последствий для экономики западных государств.

«Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. Все данные в открытом доступе. И это только первый месяц лета. Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай», — говорится в сообщении.

Медведев отметил, что некоторые из сторонников санкций на Западе начали понимать, что из-за них граждане их же стран могут лишиться еды, удобрений, источников энергии, металлов и иных материалов для производства машин и механизмов, топлива для европейских и американских АЭС.

14 июня зампред Совбеза РФ отметил, что в результате антироссийских санкций масштабы энергетического кризиса в Европе будут только увеличиваться. Медведев указал, как пострадал даже главный зачинщик антироссийской агрессии — Соединенные Штаты Америки.

6 июня Медведев высказался о шестом пакете санкций Евросоюза против России. Он отметил, что такие меры спровоцируют «пожар мировой революции в экономике». Он также указал, что теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках нефти на замену российской.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, которую РФ начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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