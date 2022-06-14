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Один человек погиб при выбросе пламени на нефтезаводе в Башкирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В городе Стерлитамак в Башкирии один человек погиб и трое пострадали в результате выброса пламени из печи на нефтехимическом заводе. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В 11:30 (9:30 мск) информация о случившемся поступила в ведомство. Спасатели прибыли на место по повышенному рангу пожара, однако открытого горения уже не обнаружили.

Как выяснилось, в одном из цехов произошел выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку. В результате погиб мужчина 1963 года рождения, еще трое человек получили ожоги и были госпитализированы в городскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа, пишет «МедиаКорСеть».

На месте происшествия работали 58 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и девять единиц техники. Отдельно сообщается о том, что технологический процесс на производстве нарушен не был.

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