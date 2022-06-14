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Сомнолог раскрыла секрет хорошего сна

Сомнолог Племянникова назвала свежий воздух и заблаговременный отказ от гаджетов секретами хорошего сна
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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Martin Schrampf
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Существует несколько условий, которые позволят человеку хорошо и крепко спать. О них 14 июня рассказала сомнолог, врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова в беседе с порталом URA.RU.

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«Если вы хотите засыпать хорошо, то вам поможет выполнение ряда правил. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Допустимый интервал — час-полтора. Пребывание на свежем воздухе перед сном будет способствовать хорошему засыпанию. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветрена. Воздух должен быть прохладным. «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Ноги обязательно должны быть согреты. С этой целью рекомендуется использовать не носки, а грелку», — сказала сомнолог.

Кроме того, быстрому засыпанию поможет перепад температуры, а также отказ от гаджетов за два часа до сна. Исключение работы с техникой Племянникова обосновала нагрузкой на мозг из-за получаемой информации, а также наличием излучения, которое активизирует нервную систему.

Также здоровому сну поможет отказ от еды за два часа от сна и правильно подобранный свет в спальне.

«Комната, в которой вы находитесь перед сном, должна быть освещена лампами с желтым спектром. Именно он способствует расслаблению нервной системы. Лампы с синим светом будут хороши для помещения, где вы работаете, а не отдыхаете», — подытожила Племянникова.

25 мая сомнолог Центра медицины сна Александр Калинкин рассказал о рисках, которые несет для здоровья хроническое недосыпание. Он предупредил о том, что недостаток сна способен привести к падению иммунитета и риску развития онкологических заболеваний.

4 мая Екатерина Племянникова предупредила о заболеваниях, которые могут быть диагностированы у людей, испытывающих сонливость после употребления кофе. Испытывающим от кофе подобный эффект стоит опасаться проблем с щитовидной железой, кровью, неврологических заболеваний или недостатка витаминов.

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