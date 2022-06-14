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США решили направлять правительству Украины по $1,5 млрд ежемесячно

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Белый дом будет ежемесячно предоставлять Украине примерно $1,5 млрд для поддержки работы украинского правительства. Такое заявление сделал 13 июня первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган во время выступления в Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне.

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«Мы уже выделили $1 млрд на эти цели через различные механизмы, и намерены направлять еще примерно по $1,5 млрд ежемесячно на протяжении 4–5 месяцев», — поделился он он в ходе дискуссий о кризисе вокруг Украины.

Он также добавил, что прямая поддержка киевских властей является одним из приоритетов администрации президента США Джо Байдена, дополняет «Газета.Ru».

Дебаты, в которых участвовал Хоган, были приурочены к 75-летию со дня произнесения американским государственным деятелем Джорджем Маршаллом речи в Гарварде, которая положила начало «Плану Маршалла» — программе экономической помощи Европе со стороны США после Второй мировой войны. Как говорится в анонсе мероприятия, цель обсуждения — извлечение уроков из «Плана Маршалла» применительно к текущей ситуации вокруг Украины, а также обсуждение мер по предотвращению потери экономической стабильности и безопасности в Европе и мире.

На том же мероприятии Хоган высказался о возможности предоставления Украине замороженных в западных странах российских активов в качестве экономической помощи. По его словам, для подобного шага Западу потребуется преодолеть множество юридических препятствий.

Западные страны продолжают оказывать Украине финансовую помощь для продолжения участия страны в конфликте в Донбассе. Так, государства, входящие в блок G7 20 мая анонсировали выделение Украине $19,8 млрд на «помочь в закрытии закрыть дефицита финансирования».

Кроме того, Запад предоставляет Украине вооружения на те же цели. В частности, 1 июня Пентагон огласил список вооружений, которые передаст Украине в рамках нового пакета военной помощи. Сообщалось, что туда войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок, а также 15 тактических машин.

При этом 13 июня газета The Guardian сообщила о том, что Киев боится уменьшения объема помощи от Запада из-за снижения интереса СМИ и «нормализации» кризиса вокруг страны. Также авторматериала отмечает, что Украина всё больше зависит от экономической и военной поддержки западных партнеров и делает приоритет на требовании военных поставок при переговорах с Западом.

Комментируя поставку дальнобойного вооружения Киеву, министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня заявил, что чем дальнобойнее будет вооружение Киева, тем дальше РФ будет отодвигать от своей территории линию угрозы. Он добавил, что обещания президента Украины Владимира Зеленского не применять американские ракеты для обстрелов территории РФ — «болтовня, которую невозможно воспринимать всерьез».

Страны Запада начали оказывать активную финансовую и военную помощь Украине на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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