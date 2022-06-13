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Песков назвал повышение уровня жизни россиян главным для Путина

Песков: развитие России и повышение уровня жизни было и остается главным для Путина
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Развитие России и повышение уровня жизни было и остается главным для президента РФ Владимира Путина. Такое заявление 13 июня сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Так он ответил на вопрос ТАСС о том, на чем будет сделан акцент в выступлении Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Конечно же, главное для нашего президента — это развитие России и повышение уровня жизни наших граждан. Это всегда было, есть и остается главным для нашего президента», — подчеркнул Песков.

В то же время представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, будет ли российский лидер анонсировать новые решения в социальной сфере или экономике, призвав дождаться выступления Путина.

При этом Песков подчеркнул, что речь президента будет «чрезвычайно важной». В частности, глава государства затронет темы влияния санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня, пленарная сессия с участием президента состоится 17 июня.

9 июня Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями выразил уверенность в том, что качество жизни в России продолжит расти. По словам Путина, у страны есть все шансы стать лидером по многим технологическим направлениям.

Кроме того, российский лидер назвал демографию первой задачей государства. Он подчеркнул, что жителей РФ должно быть больше и при этом они непременно должны быть здоровы.

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