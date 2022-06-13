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В Иране заявили о желании Запада обойти собственные санкции против России

Javan: на Западе пытаются обойти собственные санкции против энергоносителей из России
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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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На Западе разочарованы введенными против России санкциями и стремятся обойти ограничения в вопросах энергоносителей. Такое мнение высказано в статье иранского издания Javan.

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Как указал автор материала, влияние санкций на сами западные страны является гораздо более разрушительным, чем на Россию. В связи с этим санкционная политика обречена на «неизбежное поражение», говорится в статье.

«Уже не раз, главным образом косвенно, но иногда даже и прямо западные политики высказывали разочарование из-за политики антироссийских санкций, и они пытаются обходить введенные ими же самими ограничения, особенно в части российских энергоносителей», — подчеркнули в издании.

В результате антироссийских санкций США и их союзники ощутили на себе резкий рост инфляции и нехватку продовольственных товаров. Такое положение дел грозит серьезным политическим кризисом на Западе, что может привести к снижению рейтингов политических лидеров Европы и США, «во многом по вине которых и возникла нынешняя драматическая ситуация», отметили в Javan.

В то же время Россия смогла сгладить последствия большей части западных санкций. Как уточняется в статье, этому поспособствовали, в частности, перевод оплаты за российский газ от «недружественных стран» в рубли и ограничение на перемещение капиталов.

Ранее, 8 июня, чешский экономист Илона Швигликова указала на выгоду РФ от текущей ситуации на рынке энергоносителей, сложившейся после санкций, поскольку таким образом страна сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. При этом, как убеждена эксперт, «отключение» Европы от российской нефти может привести к шокирующим последствиям для региона, так как замены топливу из РФ нет.

3 июня Евросоюз объявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, с временным исключением для поставок данного вида топлива, производимых по нефтепроводу.

Ранее, 26 мая, американское издание The Washington Post заявило, что страх наступления энергетического кризиса заставил страны ЕС уступить требованию Москвы оплачивать поставки газа в рублях. Такое развитие событий, уточняется в материале, говорит о победе российской стороны.

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