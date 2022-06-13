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В Чехии пообещали напоминать о необходимости вступления Украины в ЕС

Глава МИД Липавский: Чехия должна стремиться к тому, чтобы Европа не забыла Украину
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Фото: unsplash/Gleb Albovsky
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В период председательства в Евросоюзе Чехия должна стремиться к тому, чтобы Европа не забыла Украину и продолжала вести переговоры о ее вступлении в ЕС. Об этом заявил в воскресенье, 12 июня, глава чешского МИДа Ян Липавский, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS

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При этом дипломат считает, что Чехия вряд ли будет самостоятельно организовывать переговоры с Россией. Тем не менее, по его словам, председательство дает Праге «интересные возможности».

«Предстоящее председательство Чехии в ЕС не будет напрямую влиять на переговоры Европы с РФ об Украине, однако на заседаниях органов ЕС мы будем постоянно поднимать вопрос о поддержке Киева», — подчеркнул Липавский.

По мнению министра иностранных дел Чехии, нельзя допустить, чтобы Украину постигла участь Чехословакии, которая в результате Мюнхенского договора (в 1938 году) западных держав с фашистской Германией потеряла часть своей территории.

Ранее, 11 июня, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в Евросоюз (ЕС).

8 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к странам ЕС предоставить Украине статус страны — кандидата в Евросоюз. Уточнялось, что во время пленарной сессии политики поддержали проведение расследования «всех преступлений, совершенных на Украине», и призвали создать специальный трибунал ООН.

До этого, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к парламентариям Люксембурга сообщил, что Украина уже считает себя частью Евросоюза.

В этот же день глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, однако подчеркнула, что скидок для Киева не будет.

12 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО, то есть не может быть частью мирного соглашения.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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