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Эрдоган заявил о невозможности доверять Западу

Президент Турции Эрдоган заявил, что политике Запада нельзя доверять
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Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar
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Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается политики. Такое мнение в воскресенье, 12 июня, выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Когда мы спрашиваем у них (Греции. — Ред.), для чего вы создаете эти (американские. — Ред.) базы, они отвечают: «Против России». А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», — сказал он.

Однако он считает, что Турция может взаимодействовать с западными странами в сферах науки и культуры.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что читателям турецкого издания Haber7 не понравилось намерение Греции отдать США четыре военные базы на своей территории. Они предложили развернуть С-400 в ответ на эти базы.

До этого, 23 мая, турецкий лидер заявил, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса после его визита в США, во время которого тот призвал Вашингтон не продавать Турции F-16, для него больше не существует. Эрдоган также напомнил, что маршрут признанной в Турции террористической организации ФЕТО (международное общественное движение, зародившееся в Турции в начале 1970-х годов и возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена) в Европу проходит через Грецию.

Кириакос Мицотакис, выступая в конгрессе США, обрушился с критикой на Турцию. По его словам, между странами уже 48 лет остается нерешенной проблема разделения Кипра на греческую и турецкую части. Греки хотят видеть Кипр единым и исключительно под греческим протекторатом, напомнил политик.

21 мая официальный представитель МИД Турции Танджу Бильгич заявил, что истребители F-16, принадлежащие ВВС Греции, дважды нарушали воздушное пространство страны — 16 и 17 мая. Он подчеркнул, что Греция должна прекратить провокационные действия в Эгейском море и призвал к укреплению доверия в двусторонних отношениях и стабилизации диалога в рамках НАТО.

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