Ракета Astra не смогла вывести на орбиту спутники NASA

Американская сверхлегкая ракета Rocket 3.3, стартовавшая в воскресенье, 12 июня, из-за технических проблем не смогла вывести на орбиту два метеорологических спутника Tropics.

«У нас был штатный полет первой ступени, однако вторая ступень отключилась раньше времени. И мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту», — сообщила компания — разработчик носителя Astra Space.

Ракета была запущена в 13:43 по времени Восточного побережья США (20:43 мск) с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. На околоземную орбиту она должна была вывести пару малых спутников NASA, предназначенных для изучения формирования и развития тропических циклонов.

8 июня американская корпорация SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с египетским спутником связи Nilesat 301 на борту. Старт был дан с той же площадки на мысе Канаверал.

17 мая также сообщалось, что полет первого непилотируемого космического корабля Orion к Луне запланирован на август 2022 года. Как сообщил глава NASA Билл Нельсон, аппарат направят к спутнику Земли в рамках программы Artemis.