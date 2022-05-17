NASA планирует отправить к Луне непилотируемый корабль Orion

Полет первого непилотируемого космического корабля Orion к Луне запланирован на август 2022 года. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон. Аппарат направят к спутнику Земли в рамках программы Artemis.

Планируется, что миссия корабля Orion продлится около тридцати дней, передает телеканал «Известия». За это время будут проверены все системы для осуществления непилотируемых полетов. Затем корабль вернется к Земле, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.

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