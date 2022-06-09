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SpaceX запустила Falcon 9 с египетским спутником

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Фото: SpaceX
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Американская корпорация SpaceX в среду, 8 июня, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с египетским спутником связи Nilesat 301 на борту. Трансляция ведется на сайте компании.

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Старт был дан в 17:04 по времени Восточного побережья США (00:04 мск 9 июня) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Приблизительно через полчаса после запуска компания-разработчик подтвердила успешный вывод спутника на орбиту. При этом отделившаяся первая ступень ракеты приземлилась на платформу-дрон Just Read the Instructions droneship в 650 км от космодрома во Флориде.

Отмечается, что это уже седьмой запуск с использованием многоразовой конструкции Falcon 9.

Теперь сотрудникам SpaceX предстоит выловить две створки обтекателя головной части ракеты, которые также можно будет повторно использовать при следующих запусках. Данная практика позволяет компании экономить до $6 млн.

Спутник Nilesat 301 созданный франко-итальянским производителем Thales Alenia Space для египетской компании Nilesat, будет использован для обеспечения цифровой связи и широкополосного интернета на Ближнем Востоке, в Северной и Восточной Африке. Он заменит устаревшие модели Nilesat 101 и 102 и дополнит работу запущенного в 2010 году спутника Nilesat 201. Срок эксплуатации космического аппарата — 15 лет.

Ранее, 6 июня, стало известно, что запуск ракеты Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon на Международную космическую станцию (МКС) откладывается на неопределенный срок в связи с обнаруженными неполадками. Первоначально Cargo Dragon должен был стартовать к МКС 10 июня.

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