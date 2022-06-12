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Владелец бывшего McDonald's назвал сумму покупки сети

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Владелец сети ресторанов, которая ранее называлась McDonald's, Александр Говор заявил, что купил компанию у американцев за символическую плату. Об этом он сказал в воскресенье, 12 июня, отвечая на вопрос «Известий».

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На уточняющий вопрос о том, был ли это 1 рубль, доллар или евро, он отвечать не стал, сославшись на договор о неразглашении информации. Бизнесмен отметил, что в контур сделки вошла собственная недвижимость сети, которой владела иностранная структура. Уже известно, что у американцев есть опцион на возврат в РФ в течение 10–15 лет.

«То есть бренд может вернуться в Россию в течение этого времени, но при условии: я буду первым и единственным владельцем мастер-франшизы. То есть американский бренд может развиваться в стране самостоятельно, но при этом партнер и владелец мастер-франшизы также развивает свой бизнес. Эти договоренности достигнуты на понятийном уровне», — объяснил Говор.

Говоря о ценовой политике обновленной сети фастфуд-ресторанов, предприниматель заявил, что цены будут расти с учетом рыночной ситуации и стоимости продукции у конкурентов. При этом динамика будет спокойнее, чем в целом у других сетей быстрого питания, заверил он.

Обновленные рестораны, ранее называвшиеся McDonald's, возобновили работу после простоя 12 июня. Возле входа во флагманское заведение на станции метро «Пушкинская» в Москве в день открытия образовалась очередь.

Сеть после продажи получила название «Вкусно — и точка». Новым логотипом фастфуд-ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

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