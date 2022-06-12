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Преемник McDonald’s в России не будет вводить алкоголь в меню

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Обновленный McDonald’s в России, получивший название «Вкусно — и точка», не будет вводить в меню алкоголь. Об этом 12 июня заявил гендиректор сети Олег Пароев.

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«Мы не планируем вводить алкогольную продукцию — ни пива, ни другой алкогольной продукции мы для себя не рассматриваем», — сказал он журналистам, отметив, что такая продукция есть у конкурентов сети.

Владелец сети Александр Говор в свою очередь сообщил, что планирует рассмотреть вариативность вкусов в зависимости от региона России. Это стало возможно после того, как на компанию больше не влияют жесткие стандарты корпорации, пояснил он.

«Я задавал вопросы об изменении меню, но очень трудно было преодолеть стандарты корпорации, я уже дал команды проработать эти варианты: ближе к Кавказу, Сибири [будут] более острые блюда, в средней полосе — более мягкий вкус. Мы будем решать», — сказал Говор.

Официальное открытие обновленного McDonald's состоялось ранее в этот день. В районе станции метро «Пушкинская» в Москве образовалась очередь из людей, желающих посетить сеть быстрого питания.

Днем ранее Говор заявил о своих планах открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю. По его словам, за полтора-два месяца будут открыты все 850 заведений сети. Заведения быстрого питания сначала откроются в Москве и Московской области, а затем на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Новым логотипом сети фастфуд-ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

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