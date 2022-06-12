Опубликованы кадры очереди в обновленный McDonald's

В Москве в районе станций метро «Пушкинская» образовалась очередь из людей, желающих посетить вновь открывшийся McDonald's.

Сеть ресторанов McDonald's под другим названием и с обновленным меню снова заработала в России. На кадрах видно, как с самого утра люди выстроились в очередь в новый McDonald's.

Днем ранее купивший российский бизнес McDonald's предприниматель Александр Говор заявил о своих планах открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю. По словам Говора, за полтора-два месяца будут открыты все 850 ресторанов. Заведения быстрого питания сначала откроются в Москве и Московской области, а затем на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

7 июня июня в пресс-службе компании сообщили, что первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и Московской области 12 июня.

Кроме того, в компании рассказали «Известиям», что новым логотипом сети фастфуд-ресторанов станут две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

Ранее, в июне, «Известия» выяснили, как будет выглядеть форма сотрудников новой сети быстрого питания. Женщины должны будут носить белое платье в горошек и черный фартук, а мужчины — белую рубашку с аналогичным принтом и черные брюки.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.