После обстрела ВСУ в Стаханове люди оказались под завалами дома

Жители города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) находятся под завалами после обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июня сообщили в штабе обороны ЛНР.

«В результате обстрела Стаханова произошло обрушение двух верхних этажей жилого дома», — рассказали журналистам в штабе.

Сотрудники МЧС ЛНР разбирают завалы. На месте находятся медицинские работники.

Также разрушена Центральная городская больница города Стаханов. В четверг утром ВСУ обстреляли Стаханов с применением РСЗО «Ураган». Огонь велся фугасными снарядами.

Как добавили в штабе, при обстреле Стаханова украинскими войсками погибли две женщины и две ранены.

Последствия обстрела в городе Стаханов запечатлел корреспондент «Известий» Денис Кулага. По его словам, город всё утро обстреливали ВСУ. Сейчас над городом виднеется столб черного дыма.

30 мая в распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела Стаханова со стороны украинских боевиков, в результате которого погибли две беременные женщины. На кадрах видно пробитую от попадания снаряда внутрь здания кровлю. На улице повалены деревья, поврежден асфальт.

Тогда украинские боевики обстреляли город с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив три снаряда.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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