Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ нейтрализовала в Ростове-на-Дону террористическую ячейку
Мир
Поляки выступили против выплат пособий украинцам
Мир
Протестующие попытались сорвать выступление Байдена на Саммите Америк
Мир
ВС РФ уничтожили в Житомирской области центр с иностранными наемниками
Мир
Посол Германии заявил об обвале отношений Москвы и Берлина
Мир
Байден пошутил про Трампа
Происшествия
В Белгородской области со стороны Украины обстрелян поселок Хотмыжск
Общество
Сменившая McDonald’s сеть ресторанов выбрала новый логотип
Экономика
Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов
Мир
Генсекретарь НАТО внезапно отменил визит в Берлин
Мир
Жители Запорожской области записались на месяц вперед на получение гражданства РФ

ПВО России сбили украинский Су-25 в ДНР

0
Фото: Commons.wikimedia.org/Дима Сергиенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был сбит районе населенного пункта Мазановка, уточнил он.

Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Епифановка и других в ДНР.

«Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка ДНР сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч», — добавил Конашенков.

Промзона отчуждения: что осталось от «Азовстали» после месяца боев
Корреспондент «Известий» исследовал катакомбы комбината, в которых скрывались украинские формирования

Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.

В результате ударов российской авиации уничтожено две установки реактивных систем залпового огня «Град» в ЛНР, подчеркнул представитель Минобороны.

Как сообщалось ранее в четверг, российские саперы приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в ДНР. Работа ведется в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое.

За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022