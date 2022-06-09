ПВО России сбили украинский Су-25 в ДНР

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был сбит районе населенного пункта Мазановка, уточнил он.

Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Епифановка и других в ДНР.

«Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка ДНР сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч», — добавил Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.

В результате ударов российской авиации уничтожено две установки реактивных систем залпового огня «Град» в ЛНР, подчеркнул представитель Минобороны.

Как сообщалось ранее в четверг, российские саперы приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в ДНР. Работа ведется в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое.

За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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