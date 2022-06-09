Российские саперы приступили к разминированию нацпарка «Святые горы» в ДНР

Российские саперы приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 9 июня.

«Инженерные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки обнаружили и уничтожили 126 различных взрывных устройств, установленных Вооруженными силами Украины, среди них 54 противотанковые мины.

Ранее в этот день военный коррреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин рассказал о том, что российские военнослужащие инженерно-саперных подразделений разминировали территории в одном из освобожденных городов Харьковской области. Местные жители обратились к военным за помощью, так как после обстрелов со стороны ВСУ люди в каждом дворе находят десятки неразорвавшихся боеприпасов.

По словам саперов, был найден хвостовик ракеты РСЗО «Ураган», который сейчас опасности не представляет. Его кассетная боевая часть разлетелась еще в воздухе. Также саперы нашли боеприпас, который не взорвался в воздухе. Его пришлось уничтожать на месте, так как переносить его небезопасно. Несмотря на то, что обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, многие люди не собираются уезжать из своих родных городов. Они надеются, что вместе с российскими военными они смогут быстрее наладить мирную жизнь.

Накануне сообщалось, что военнослужащие Росгвардии разминировали водонапорную башню в одном из населенных пунктов Харьковской области. Отмечалось, что рядом с башней также были обнаружены боеприпасы к ракетной системе «Град». Кроме того, в другом населенном пункте Харьковской области подразделениями спецназа Росгвардии были обнаружены подготовленные позиции противника, где находились восемь 152-миллиметровых снарядов, боеприпасы иностранного производства, бронежилеты, шлемы и форма расцветки НАТО. В этот же день Росгвардия уничтожила крупные схроны с оружием и боеприпасами ВСУ в Донбассе.

Специальная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обострения ситуации в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской области. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».