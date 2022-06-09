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Военкор «Известий» показал работу саперов в Харьковской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие инженерно-саперных подразделений разминировали территории в одном из освобожденных городов Харьковской области. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил военкор «Известий» Ринат Гинатуллин.

Местные жители обратились к военным за помощью, так как после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) люди в каждом дворе находят десятки неразорвавшихся боеприпасов.

Увидев бойцов российской армии, люди вышли из укрытий, чтобы проводить саперов туда, где они уже сами нашли торчащие из земли боеприпасы.

Как рассказывают местные жители, их район обстреливают ежедневно, а график обстрелов ведут даже дети.

Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины
Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

«Вчера затишье было. С 12 дня до 22 вечера», — сказала девочка.

По словам саперов, был найден хвостовик ракеты РСЗО «Ураган», который сейчас опасности не представляет. Его кассетная боевая часть разлетелась еще в воздухе.

Также саперы нашли боеприпас, который не взорвался в воздухе. Его пришлось уничтожать на месте, так как переносить его небезопасно.

Несмотря на то, что обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, многие люди не собираются уезжать из своих родных городов. Они надеются, что вместе с российскими военными они смогут быстрее наладить мирную жизнь.

Накануне сообщалось, что военнослужащие Росгвардии разминировали водонапорную башню в одном из населенных пунктов Харьковской области. Отмечалось, что рядом с башней также были обнаружены боеприпасы к ракетной системе «Град».

Кроме того, в другом населенном пункте Харьковской области подразделениями спецназа Росгвардии были обнаружены подготовленные позиции противника, где находились восемь 152-миллиметровых снарядов, боеприпасы иностранного производства, бронежилеты, шлемы и форма расцветки НАТО.

В этот же день Росгвардия уничтожила крупные схроны с оружием и боеприпасами ВСУ в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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