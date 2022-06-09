Из Мариуполя в Ростов-на-Дону прибыло второе судно с металлопродукцией

Второе судно из Мариуполя с металлом прибыло в Ростов-на-Дону. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе ОАО «Ростовский порт».

«Второе судно пришло, пришвартовалось там же, на четвертом грузовом районе», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Ранее, 3 июня, стало известно, что судно типа «Славутич», груженое бухтами листового металла, прибыло в Ростов-на-Дону. Это было первое судно, заходившее в порт Мариуполя после освобождения города от украинских вооруженных формирований. О том, что это судно вышло из порта Мариуполя стало известно 31 мая. В тот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что часть судов в порту города перейдет в юрисдикцию ДНР, у республики появится собственный торговый флот.

Министерство обороны РФ 24 мая сообщило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Как уточнялось, специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенных украинскими боевиками.

Как отметил в беседе с «Известиями» эксперт Дмитрий Болтенков, специалисты в кратчайшие сроки уничтожили донные и контактные мины и провели работу по освобождению подходов к причалам, разминированию самой территории. По его словам, это позволит завозить грузы из российских портов на Азовском и Черном морях, а также через Дон и Волгу, что, в свою очередь, поможет в восстановлении города. Он подчеркнул, что «налаживание связи по воде будет иметь критическое значение и для выстраивания экономических связей» между РФ и ДНР.

Мариуполь перешел под контроль ДНР и Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Решение о проведении специальной военной операции было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик в связи с ухудшением обстановки объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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