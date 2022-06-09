Вице-премьер Оверчук заявил о росте экономики РФ в условиях санкций

Санкционное давление Запада направлено на то, чтобы ослабить российскую экономику, но ее рост продолжается. Об этом 9 июня в ходе проходящей в Нур-Султане конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС» заявил вице-премьер страны Алексей Оверчук.

Он отметил, что авторы рестрикций рассчитывают, что ограничительные меры должны отпугнуть страны-члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, а также разорвать интеграционные связи.

«Но благодаря мерам, принимаемым президентом РФ, правительством и Банком России, экономическая война против нашей страны пошла не по плану тех, кто ее развязал», — заверил он, отметив, что в России продолжается рост экономики.

Согласно его данным, за последние четыре месяца показатель вырос на 1,7%.

«В мае инфляция практически остановилась, последнюю неделю мая ее уровень составлял 0%, на прошлой неделе мы вошли в дефляцию», — пояснил Оверчук.

Инфляция в России в годовом выражении на 27 мая составила 17,4%. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин 7 июня на совещании по экономическим вопросам, отметив, что рост цен «удалось взять под контроль». Президент указал, что, начиная со второй половины мая, рост цен вообще остановился, а сейчас инфляция находится на нулевой отметке.

Еще в апреле президент спрогнозировал, что в ближайшее время нет оснований полагать, что Запад изменит отношение по санкциям против РФ, поэтому было важно подготовить собственную стратегию развития. В связи в этим было поручено обдумать запуск долгосрочных проектов и программ, реализация которых окажет ощутимый положительный эффект на все регионы страны и их граждан.

Вместе с тем Путин отметил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, инфляция зашкаливает — по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

3 июня Евросоюз (ЕС) заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов. Также вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. Временное исключение из запрета на морские поставки нефти из России введено только для Болгарии и Хорватии. При этом сделано временное исключение для поставок продукта по трубопроводам.

Комментируя новый блок антироссийских мер, принятый Европой, президент России назвал политику Евросоюза в энергетике недальновидной. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор и росту цен», и отметил, что Россия не виновата в ситуации с ростом цен на энергоресурсы. Ранее Путин отмечал, что Европа стала местом с высокими ценами на энергоресурсы в долгосрочной перспективе, а отказ от российских энергоресурсов самоубийственен для ЕС.

1 июня Bloomberg Economics оценило, что Россия получит около $285 млрд за экспорт энергоносителей, а если учитывать и экспорт металлов, сумма составит более чем $300 млрд. Отмечается, что эта сумма примерно равна замороженным на счетах западными странами средствам РФ. В материале также говорится, что в начале марта, когда Запад «обрушил на Россию волну санкций», американский президент Джо Байден заявил, что хочет нанести «мощный удар по военной машине». Однако, уверены в агентстве, специальная военная операция в Донбассе приближается к своему сотому дню, а «машина всё еще очень работоспособна».

Несогласные со спецоперацией страны Запада усиливают санкционное давление РФ, однако из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.