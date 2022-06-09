Два бизнес-центра откроют летом в Перми

В Перми на базе городского многофункционального комплекса «Москва» откроют два бизнес-центра. Первый пусковой комплекс планируется ввести в эксплуатацию уже летом.

Бизнес-центр «Арбат» будет занимать более 1 тыс. кв. м здания, с первого по третий этаж. Бизнес-центр «Барвиха» разместится на втором и третьем этаже того же здания, но с другой стороны. Об этом сообщает ИА «Ура.Ру» со ссылкой на компанию «Кортекс», которая будет заниматься строительством.

Помимо бизнес-центров, в здании будут заведения общепита, SPA и медицинский центры, различные торговые точки и салон красоты. В частности, «Кортекс» ведет переговоры с ресторанами, среди которых заведение со звездой Michelin.

В конце мая Пермь вошла в число городов, ставших новыми городами-миллионниками. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек.