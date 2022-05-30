В России появились четыре новых города-миллионника

Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали новыми городами-миллионниками. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, сообщили ТАСС в Росстате.

«Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее, 8 апреля, глава Росстата Павел Малков сообщил, что по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года численность населения страны составила 147 млн человек.

Также стало известно, что численность населения Москвы выросла с 2010 года примерно до 13 млн человек. Тогда в российской столице жили 11,7 млн человек.

Малков отметил, что выросла и количество жителей Петербурга. С 4,9 млн в 2010 году она увеличилась примерно до 5,6 млн.

15 ноября 2021 года Малков сообщил о завершении в России первого этапа Всероссийской переписи населения, началась обработка данных. Уточнялось, что официальные итоги переписи будут подведены в два этапа: до 31 мая и до 31 декабря 2022 года.

Всероссийская перепись населения проводилась в период с 15 октября по 14 ноября включительно. Россияне отвечали на вопросы в МФЦ, специальных переписных центрах, а также дома с помощью специалистов-переписчиков. В этом году впервые за всю историю граждане России могли самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг.