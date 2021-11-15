Первый этап Всероссийской переписи населения завершился

В России завершился первый этап Всероссийской переписи населения и началась обработка данных. Об этом 15 ноября заявил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции по итогам завершения основного этапа переписи.

Также он отметил, что первые данные о численности населения РФ появятся в январе 2022 года.

По его словам, в декабре текущего года еще предстоит завершить перепись в труднодоступных районах, жители которых смогут ответить на вопросы до 20 декабря включительно.

Официальные итоги переписи будут подведены в два этапа: до 31 мая и до 31 декабря 2022 года.

Как сообщалось, по текущей оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 сентября 2021 года составила 145,8 млн человек.

12 ноября замглавы Росстата Павел Смелов заявил, что уже почти 99% россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения.

По его словам, в обществе муссировались слухи о том, что люди «не хотят переписываться». Однако россияне активно принимают участие в переписи по всей стране.

Всероссийская перепись населения проводилась в период с 15 октября по 14 ноября включительно. Россияне отвечали на вопросы в МФЦ, специальных переписных центрах, а также дома с помощью специалистов-переписчиков. В этом году впервые за всю историю граждане России могли самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг. Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году.