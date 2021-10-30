Угроза статистике: с чем сталкиваются в своей работе переписчики

В Амурской области беременная переписчица была избита во время обхода многоквартирного дома. К счастью, подобные инциденты всё же достаточно редки, однако они заставляют лишний раз задуматься о том, какие меры необходимо принять для обеспечения безопасности переписчиков. «Известия» поговорили с волонтерами, участвующими во Всероссийской переписи населения, и узнали, с чем им приходится сталкиваться во время работы.

Пытались спустить с лестницы

Безобидное предложение переписчицы вызвало 24 октября неадекватную реакцию у пьяных жителей Шимановска (Амурская область). Беременная женщина-волонтер позвонила в квартиру, представилась и предложила пройти добровольное анкетирование.

«Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои», — говорится в сообщении прокуратуры Шимановского района. Надзорное ведомство добилось возбуждения уголовного дела по статье о побоях (ст. 116 УК РФ). Расследование ведет территориальное подразделение МВД.

Консьержки на страже

Дальневосточная история — случай возмутительный, но редкий. Однако с негативным отношением граждан волонтерам всё же приходится сталкиваться, считают опрошенные «Известиями» переписчики.

«Известия» побеседовали с волонтерами и выяснили, что эта работа требует стрессоустойчивости, смелости и упрямства.

Артуру (имя изменено) 20 лет, он студент и член одной из молодежных организаций. Для него Всероссийская перепись населения — это и способ проявить свою гражданскую позицию, и возможность немного подзаработать. По его словам, переписчик в столице может получить около 15 тыс. рублей. За каждым закреплен определенный участок.

Угроза статистике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— По условиям договора мы должны выполнить определенный план, а это не так просто, — говорит студент.

Несмотря на то что перепись — государственное мероприятие, управляющие компании на местах не всегда достаточно проинформированы о проведении обходов.

— Несколько раз консьержки просто не пускали меня в подъезд. Никакие уговоры, демонстрация документов них не действовали, — жалуется Артур. — Меня нецензурно оскорбляли, говорили: «Мальчик, найди себе нормальную работу», но до рукоприкладства не доходило.

По словам Артура, у каждого переписчика есть установленная форма одежды.

— У нас есть брендированные манишка, маска, сумка и бейджик — мы обязаны их носить и готовы предоставить каждому для ознакомления свой общегражданский паспорт. Но всё равно люди не всегда идут на контакт, — говорит собеседник.

Вопросы утомляют людей

Впрочем, позитивно настроенных граждан больше, отмечает собеседник «Известий». Если и отказывают, то делают это в цивилизованной форме.

— Часто людям, которые согласились участвовать, потом надоедает отвечать на огромное количество несущественных, с их точки зрения, вопросов. Мне известно, что многие коллеги формально заполняют ряд позиций. Например, «владеете ли вы русским языком», «как часто вы им пользуетесь», «ваш родной язык», о национальности, о жилищных условиях, о поисках работы. Возможно, это важные для статистики вопросы, но опрос затягивается до получаса, люди утомляются, раздражаются. К тому же всё это происходит в тамбуре или в коридоре, заходить внутрь нам нельзя по эпидемиологическим нормам и из соображений безопасности.

По наблюдениям Артура, наиболее лояльны к переписчикам люди до 25 лет и пожилые.

— Молодые люди, во всяком случае в Москве, вообще интересуются политикой, пытаются разобраться с тем, что происходит вокруг. А перепись — это часть внутренней политики, которая будет определять нацпрограммы и другие решения властей в будущем. Люди старшего поколения также с вниманием относятся к таким мероприятиям, следят за новостной повесткой.

Угроза статистике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

А вот люди среднего возраста идут на контакт неохотно.

— Как мне кажется, им менее интересны такие мероприятия. Плюс они работают, они уставшие, у них дети.

Фонарик ближнего боя

В качество защиты переписчикам выдают налобный фонарик.

— Как нам пояснили, это для самообороны и безопасности. Возможно, это звучит смешно, но некоторым переписчикам приходится лазать по подвалам и чердакам, где проживают люди. У устройства есть несколько режимов — один из них очень яркий, может ослепить агрессора, другой мерцающий — привлекает внимание, — рассказывает Артур.

По словам переписчика, наиболее осторожно ведут себя мигранты.

— Я сталкивался с выходцами из Молдавии, Киргизии. Часто бывает так, что в квартире находится много иностранцев, они очень настороженно себя ведут. Тем не менее они предоставляют данные о себе, — говорит студент.

— Если бы мы ходили по квартирам с полицией, это было бы эффективнее и нам было бы спокойнее. Страх всё-таки присутствует — звонишь в квартиру и не знаешь, накинутся ли на тебя или всё обойдется, — говорит Артур.

Угроза статистике Фото: ТАСС/Донат Сорокин

«Люди доверяют переписчикам в возрасте»

Переписчику Виктору (имя изменено) уже за 50. Он считает, что в силу возраста ему удается обойти не так много квартир, как молодежи, но общаются с ним куда более охотно.

— Люди больше доверяют возрастным переписчикам. Мне часто удается отработать почти все квартиры. Если один человек соглашается пройти анкетирование, я нередко прошу его вместе со мной обратиться к соседям. Это работает. Да так и безопаснее, ведь человек знает, кто живет через стенку. Было, что предупреждали, мол, сюда лучше не звоните — люди неадекватные. Я, честно скажу, предпочитаю не рисковать. Иногда через дверь хамят, но я к этому нормально отношусь — сам не всегда открываю незнакомцам. Слишком часто людей обманывают всякие мошенники.

Напомним, по данным на 28 октября более четверти жителей РФ прошли Всероссийскую перепись населения в онлайн-формате. Важность этого мероприятия отметили глава государства и премьер-министр, которые уже прошли анкетирование.

Риски застрахованы

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Росстата, безопасность переписчиков во время Всероссийской переписи населения обеспечена сразу по нескольким направлениям.

— Это и безопасность данных, и безопасность самих участников переписи — личной информации, здоровья, а также их жилья. Большое внимание уделяется личной безопасности переписчиков, участвующих в поквартирном и подомном обходе, На первом месте — защита людей от болезни. Всем переписчикам выдаются маски и перчатки. Организовано регулярное ПЦP-тестирование совместно с Роспотребнадзором. Переписчики застрахованы от несчастных случаев и от риска заболевания ковидом. Страховки оформляют системообразующие банки – «Сбер» и ВТБ, — говорится в ответе на запрос.

Угроза статистике Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Все переписчики получают памятку-инструкцию и проходят обучение, как вести себя в разных ситуациях.

— Например, если в квартире свадьба или похороны, кроме ребенка никого нет или дверь открыли нетрезвые граждане. При подготовке инструкторы отрабатывают поведение в каждой ситуации. Если жильцы проявляют агрессию, угрожают, обязательно рекомендуется прекратить беседу и покинуть помещение, при необходимости вызвать полицию, — сообщили в пресс-службе.

По данным Росстата, на несколько десятков переписавшихся было зафиксировано лишь несколько инцидентов.

— В основном они связаны с нетрезвыми гражданами. Во всех случаях переписчики действовали по инструкции и всё обошлось без серьезных последствий. Если переписчик пострадает, он всегда может рассчитывать на страховую выплату, медицинскую помощь и, конечно, защиту со стороны правоохранительных органов , — сообщили в ведомстве.

Также ведется профилактическая работа с МВД, сообщили в пресс-службе, в рамках которой составляется перечень «рискованных адресов», где проживают лица с криминальным прошлым, асоциальным поведением. В «нехорошие квартиры» переписчиков сопровождают сотрудники полиции.