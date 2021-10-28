Более четверти жителей РФ прошли Всероссийскую перепись онлайн

Более четверти жителей РФ прошли Всероссийскую перепись населения онлайн. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков 28 октября.

«Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 млн человек. Это примерно 44% населения, идем в графике», — сказал Малков на заседании правительства РФ.

Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения в формате онлайн. Кроме того, премьер-министр обратился к россиянам с просьбой принять участие в переписи.

Ранее, 15 октября, президент России Владимир Путин принял участие Всероссийской переписи населения. Он ответил на вопросы переписи через портал госуслуг, с компьютера из своего кабинета в Кремле. Глава государства также обратился к гражданам, отметив важность участия в этом мероприятии.

Всероссийская перепись населения стартовала в тот же день. Впервые она проходит в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, почти 320 тыс. переписчиков будут ходить по домам.

Перепись продлится до 14 ноября, а на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, — до 20 декабря.

Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале, а окончательные итоги официально опубликуют в IV квартале 2022 года. Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году.