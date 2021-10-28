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Более четверти жителей РФ прошли Всероссийскую перепись онлайн

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Более четверти жителей РФ прошли Всероссийскую перепись населения онлайн. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков 28 октября.

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«Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, и на сегодняшний день переписались 64 млн человек. Это примерно 44% населения, идем в графике», — сказал Малков на заседании правительства РФ.

Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения в формате онлайн. Кроме того, премьер-министр обратился к россиянам с просьбой принять участие в переписи.

Ранее, 15 октября, президент России Владимир Путин принял участие Всероссийской переписи населения. Он ответил на вопросы переписи через портал госуслуг, с компьютера из своего кабинета в Кремле. Глава государства также обратился к гражданам, отметив важность участия в этом мероприятии.

Всероссийская перепись населения стартовала в тот же день. Впервые она проходит в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, почти 320 тыс. переписчиков будут ходить по домам.

Перепись продлится до 14 ноября, а на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, — до 20 декабря.

Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале, а окончательные итоги официально опубликуют в IV квартале 2022 года. Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году.

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