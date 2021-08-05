На оленях и с планшетом: как пройдет перепись в труднодоступных районах

Всероссийская перепись населения пройдет в России осенью этого года. О том, что срок ее начала решено было перенести на две недели — с начала на середину октября, — стало известно в конце июля. В то же время, в труднодоступных и удаленных районах страны переписчики работают уже несколько месяцев. Подробнее о том, как устроена эта работа и почему проходит вне рамок «основной» переписи — в материале «Известий».

Сколько будет задано вопросов

Регулярная перепись населения необходима, чтобы получить актуальную информацию о количестве и составе населения страны, условиях, в которых живут люди, а также зафиксировать динамику происходящих изменений . Данные всероссийской переписи населения в дальнейшем используются, в том числе, для составления социальных и экономических прогнозов.

Традиционно перепись в России и в большинстве других стран проводится примерно раз в десять лет — считается, что именно за этот промежуток времени могут произойти серьезные социальные и демографические изменения, которые необходимо зафиксировать.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии ее решено было перенести на 2021 год. По последним данным, основной этап переписи будет проходить с 15 октября по 14 ноября этого года, на сайте Госуслуг ответить на вопросы можно будет с 15 октября по 8 ноября. О переносе сроков стало известно в конце июля. Ранее планировалось, что перепись начнется в начале октября.

На оленях и с планшетом Фото: РИА Новости/Александр Патрин

«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования (19 сентября)», — сообщили в Росстате.

В современной России придерживаются международной практики, согласно которой перепись стараются проводить в год, который оканчивается на ноль или на единицу . При этом Россия — не единственная страна, в которой из-за пандемии эта работа была перенесена на более поздний срок. Всего, по данным Организации объединенных наций (ООН), решение о переносе приняли около 75% стран, в которых перепись была запланирована на 2020-й .

В этот раз участникам переписи нужно будет ответить на 33 вопроса, 23 из которых касаются социально-демографических характеристик, еще десять — состояния жилищных условий. Для тех, кто проживает на территории России временно, подготовлено всего семь вопросов — пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. Все данные переписчики занесут в опросные листы , загруженные в их планшеты.

В этом году в переписи можно принять участие в трех форматах — ответить на вопросы онлайн, зарегистрировавшись на портале «Госуслуг»; дома, дождавшись визита переписчика (у него будет одежда с символикой переписи и специальное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта); или самостоятельно отправившись на один из стационарных пунктов переписи. Однако для тех, кто находится в труднодоступных районах, предусмотрена отдельная процедура — там перепись уже идет с апреля этого года и продолжится до декабря.

К кому уже выехали переписчики

Труднодоступными и отдаленными считаются населенные пункты, которые находятся на большом расстоянии от районного центра и друг от друга, и с которыми нет регулярного транспортного сообщения. Большая часть из них расположены в Сибири, на Дальнем Востоке и на крайнем Севере.

На оленях и с планшетом Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Всего, по подсчетам Росстата, в таких населенных пунктах проживает более 500 тыс. человек . Из них в Республике Саха (Якутия) — примерно 120 тыс. человек, в Ханты-Мансийском АО — Югра — 70 тыс. человек, Чукотском АО — около 50 тыс. человек, в Камчатском крае — 26 тыс. человек, в Республике Коми — 22 тыс. человек, в Дагестане — 54 тыс. человек.

Помимо местных жителей, там могут находится и те, чья работа связана с промыслом — например, кочующие оленеводы, участники рыбацких артелей или геологи.

Попасть в эти районы переписчикам важно еще и потому, что именно там, как правило, проживают представители малых и коренных народов, получить информацию о численности которых ученым может быть особенно важно .

«Всероссийская перепись населения — единственный источник сведений о национальном составе и используемых языках в нашей стране», — отмечают в медиаофисе переписи.

Например, опираясь на данные о численности носителей того или иного языка, специалисты смогут принять решение о том, как попытаться сохранить его.

Почему в этих районах перепись начата раньше

Часто добраться до своего участка переписчик может только с помощью авиации или специальной техники — например, снегоходов или вездеходов. А иногда — только на велосипеде.

Перепись жителей таких районов, как правило, планируется с учетом климатических особенностей того или иного региона, а также исходя из графика тех, кто может находится на промысле. Поэтому ее сроки отличаются от сроков основного этапа переписи.

На оленях и с планшетом Фото: РИА Новости/Александр Патрин

Так, застать оленеводов или рыбаков в населенных пунктах можно только в конце зимы или начале весны, а вот попасть в стационарные населенные пункты на Севере или в Сибири проще всего в конце лета или начале осени , рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. К середине осени сделать это будет практически невозможно, потому что дождь и первый снег сделают невозможным передвижение по дорогам, а на реках начнется ледостав.

Однако несмотря на все сложности, этот этап переписи не должен быть полностью оторван по времени от основного — согласно мировым стандартам, разница между ними должна составлять не более полугода. Поэтому этот «заход» для переписчиков в некоторых районах будет уже повторным — часть из них начали свою работу еще в октябре 2020 года. Тогда успели опросить около 50 тыс. человек или 10% от общей численности населения труднодоступных районов. Однако из-за переноса сроков основного этапа, использовать эти данные будет невозможно, поэтому переписчики отправятся туда еще раз.