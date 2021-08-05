На оленях и с планшетом: как пройдет перепись в труднодоступных районах
Всероссийская перепись населения пройдет в России осенью этого года. О том, что срок ее начала решено было перенести на две недели — с начала на середину октября, — стало известно в конце июля. В то же время, в труднодоступных и удаленных районах страны переписчики работают уже несколько месяцев. Подробнее о том, как устроена эта работа и почему проходит вне рамок «основной» переписи — в материале «Известий».
Сколько будет задано вопросов
Регулярная перепись населения необходима, чтобы получить актуальную информацию о количестве и составе населения страны, условиях, в которых живут люди, а также зафиксировать динамику происходящих изменений. Данные всероссийской переписи населения в дальнейшем используются, в том числе, для составления социальных и экономических прогнозов.
Традиционно перепись в России и в большинстве других стран проводится примерно раз в десять лет — считается, что именно за этот промежуток времени могут произойти серьезные социальные и демографические изменения, которые необходимо зафиксировать.
Всероссийская перепись населения должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии ее решено было перенести на 2021 год. По последним данным, основной этап переписи будет проходить с 15 октября по 14 ноября этого года, на сайте Госуслуг ответить на вопросы можно будет с 15 октября по 8 ноября. О переносе сроков стало известно в конце июля. Ранее планировалось, что перепись начнется в начале октября.
«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования (19 сентября)», — сообщили в Росстате.
В современной России придерживаются международной практики, согласно которой перепись стараются проводить в год, который оканчивается на ноль или на единицу. При этом Россия — не единственная страна, в которой из-за пандемии эта работа была перенесена на более поздний срок. Всего, по данным Организации объединенных наций (ООН), решение о переносе приняли около 75% стран, в которых перепись была запланирована на 2020-й.
В этот раз участникам переписи нужно будет ответить на 33 вопроса, 23 из которых касаются социально-демографических характеристик, еще десять — состояния жилищных условий. Для тех, кто проживает на территории России временно, подготовлено всего семь вопросов — пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. Все данные переписчики занесут в опросные листы , загруженные в их планшеты.
В этом году в переписи можно принять участие в трех форматах — ответить на вопросы онлайн, зарегистрировавшись на портале «Госуслуг»; дома, дождавшись визита переписчика (у него будет одежда с символикой переписи и специальное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта); или самостоятельно отправившись на один из стационарных пунктов переписи. Однако для тех, кто находится в труднодоступных районах, предусмотрена отдельная процедура — там перепись уже идет с апреля этого года и продолжится до декабря.
К кому уже выехали переписчики
Труднодоступными и отдаленными считаются населенные пункты, которые находятся на большом расстоянии от районного центра и друг от друга, и с которыми нет регулярного транспортного сообщения. Большая часть из них расположены в Сибири, на Дальнем Востоке и на крайнем Севере.
Всего, по подсчетам Росстата, в таких населенных пунктах проживает более 500 тыс. человек. Из них в Республике Саха (Якутия) — примерно 120 тыс. человек, в Ханты-Мансийском АО — Югра — 70 тыс. человек, Чукотском АО — около 50 тыс. человек, в Камчатском крае — 26 тыс. человек, в Республике Коми — 22 тыс. человек, в Дагестане — 54 тыс. человек.
Помимо местных жителей, там могут находится и те, чья работа связана с промыслом — например, кочующие оленеводы, участники рыбацких артелей или геологи.
Попасть в эти районы переписчикам важно еще и потому, что именно там, как правило, проживают представители малых и коренных народов, получить информацию о численности которых ученым может быть особенно важно.
«Всероссийская перепись населения — единственный источник сведений о национальном составе и используемых языках в нашей стране», — отмечают в медиаофисе переписи.
Например, опираясь на данные о численности носителей того или иного языка, специалисты смогут принять решение о том, как попытаться сохранить его.
Почему в этих районах перепись начата раньше
Часто добраться до своего участка переписчик может только с помощью авиации или специальной техники — например, снегоходов или вездеходов. А иногда — только на велосипеде.
Перепись жителей таких районов, как правило, планируется с учетом климатических особенностей того или иного региона, а также исходя из графика тех, кто может находится на промысле. Поэтому ее сроки отличаются от сроков основного этапа переписи.
Так, застать оленеводов или рыбаков в населенных пунктах можно только в конце зимы или начале весны, а вот попасть в стационарные населенные пункты на Севере или в Сибири проще всего в конце лета или начале осени, рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. К середине осени сделать это будет практически невозможно, потому что дождь и первый снег сделают невозможным передвижение по дорогам, а на реках начнется ледостав.
Однако несмотря на все сложности, этот этап переписи не должен быть полностью оторван по времени от основного — согласно мировым стандартам, разница между ними должна составлять не более полугода. Поэтому этот «заход» для переписчиков в некоторых районах будет уже повторным — часть из них начали свою работу еще в октябре 2020 года. Тогда успели опросить около 50 тыс. человек или 10% от общей численности населения труднодоступных районов. Однако из-за переноса сроков основного этапа, использовать эти данные будет невозможно, поэтому переписчики отправятся туда еще раз.
Всего до конца года специалисты должны переписать жителей примерно 2,6 тыс. населенных пунктов на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, в ближайшее время, в середине августа, приезда переписчиков ожидают в труднодоступных районах Иркутской области.