Сугубо добровольно: как пройдет первая цифровая перепись населения

Предстоящая Всероссийская перепись населения пройдет в принципиально новом электронном формате. Конечно, можно будет и заполнить традиционный бумажный опросный лист. От ее итогов зависят многие стратегически важные решения правительства, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Как пройдет перепись, зачем она нужна простым россиянам, какие выводы будут сделаны, — в материале «Известий».

Всероссийская перепись стала цифровой

В октябре нынешнего года пройдет следующая — двенадцатая по счету — Всероссийская перепись населения страны.

— Скорее всего, нынешняя перепись окажется последней традиционной, хотя и максимально проведенной в цифровом формате, — объяснил в беседе с «Известиями» руководитель Росстата Павел Малков. — Технологии стремительно развиваются. Впервые жители России смогут при желании переписаться самостоятельно – через портал Госуслуг. Можно предположить, что все большее значение будут приобретать данные, получаемые из различных административных источников и баз данных. Например, от операторов мобильной связи, пенсионного фонда, налоговой службы, госреестров. Растет роль агрегаторов больших данных, и мы учимся работать с ними.

Вопросы переписного листа и технологии, конечно, несколько изменились, но смысл остается прежним: для нормальной жизни страны надо знать, сколько и где в ней живет людей, какие у них источники средств к существованию. Сейчас переписи проходят раз в десять лет, практически одновременно по всему миру — так договорились на уровне ООН, чтобы точнее оценивать движение населения всей планеты.

Сугубо добровольно Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сроки проведения Всероссийской переписи населения уже известны — с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Полное название мероприятия куда длиннее и включает слова «и жилищного фонда» — важно ведь понимать не только, сколько в России людей, но и как они живут. Краткое название ВПН-2020 не должно никого смущать — перепись должна была пройти год назад, но из-за эпидемии Covid-19 ее пришлось перенести. А если вы живете, например, на Крайнем Севере, возможно, переписчик к вам уже приходил или придет позже — в нашей стране есть такие труднодоступные места, куда в октябре добраться будет проблематично, объясняют в Росстате.

Пройти перепись можно тремя способами — традиционным, когда переписчик приходит к вам домой, на уже всем привычном портале Госуслуг или на переписном пункте (обычно в МФЦ). Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг .

— Основной контингент переписчиков — студенты и работники государственных учреждений, представители волонтерских движений. — говорит Павел Малков. — Но переписчиков на этот раз потребуется в полтора раза меньше. Штат оптимизировали благодаря использованию планшетов: будет меньше трудозатрат на заполнение и обработку бумажных переписных листов».

В некоторых странах за неучастие в переписи грозит штраф, в России же это дело добровольное, вопрос гражданской сознательности, подчеркивают в Росстате. Заполнить анкету или ответить на вопросы переписчика — дело двадцати минут (такое среднее время заполнения электронного листа – вдвое меньше, чем бумажного, – показало тестирование на портале Госуслуг). Но пользу эти данные принесут для всего общества и для каждого человека в отдельности, отмечают в Федеральной службе государственной статистики.

Сугубо добровольно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Знаменательно, что перепись 2021-го года будет первой цифровой. В настоящее время электронный вариант переписного листа уже разработан. Минцифры проводит углубленное тестирование для того, чтобы обеспечить работу портала Госуслуг при любом наплыве желающих заполнить переписной лист онлайн.

— Окончательное решение в любом случае остается за гражданином, — разъясняют в Росстате. — Кто-то сделает это с помощью переписчика. Данные будут заноситься в планшет. Для проведения переписи изготовлено 360 тысяч планшетов с отечественной операционной системой «Аврора» и специализированным программным обеспечением. Впрочем, мы не исключаем, что кому-то бумажный вариант переписного листа покажется привычнее, и он предпочтет заполнить его. Мы предоставим желающим такую возможность.

Что нам даст Всероссийская перепись населения

Итоги Всероссийской переписи населения 2021 года позволят увидеть и лучше понять процессы в демографии за минувшее десятилетие и сделать прогнозы на ближайшие годы.

— Скорее всего, изменятся расходы бюджетов всех уровней, — объясняют в Росстате. — Как именно — станет понятно после анализа результатов переписи . Можно предположить, что вырастут социальные расходы — поддержка семей с детьми, стариков и других уязвимых групп. Перераспределятся траты на дороги и различную инфраструктуру — и физическую, и социальную (школы, детсады, больницы и т.д.) — в пользу тех мест, где обнаружится больше жителей, чем считалось раньше. Есть надежда, что гораздо более серьезное внимание будет обращено на развитие системы ухода за пожилыми людьми.

Кроме того, анализ данных переписи поможет в развитии программ адаптации мигрантов и поддержке малых коренных народов. Очевидно, Всероссийская перепись населения очень во многом предопределит будущие изменения экономической политики.

Сугубо добровольно Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Данные новой переписи позволят не только дать максимально полную картину жизни страны — включая ответы на вопросы, которых нет ни в одной базе данных, но и заглянуть в будущее. Причем не только ближайшее, демографические прогнозы, как показывает опыт, довольно точны не горизонте 20-30 лет и не теряют смысла даже если его раздвинуть до 50 или даже 100 лет, поясняют в главном статистическом ведомстве.

Это база не только для всей статистики, но и для принятия важных решений на уровне государства. Например, материнский капитал появился после ВПН-2002, когда стало окончательно ясно, что без дополнительной поддержки рождаемости население страны может начать быстро сокращаться. Недавние решения о поддержке семей с детьми тоже опирались на данные переписи 2010 года, уже, конечно, несколько устаревшие.

Результаты этой переписи впервые будут доступны и на микроуровне, а это значит, что городским властям будет проще планировать благоустройство. Школам — планировать дополнительные уроки русского для детей мигрантов из других стран. Малому бизнесу — гораздо точнее оценивать нишу для бизнеса. А человеку, переезжающему в другой город или район — понять, попадает он в эпицентр молодежной жизни или спокойное пенсионное царство.

Как отличить настоящего переписчика

Переписчики будут посещать каждый жилой дом и квартиру в стране только с 15 октября по 14 ноября. Узнать и отличить настоящего переписчика легко по экипировке. При себе они будут иметь нагрудное удостоверение, отпечатанное на Гознаке, сумку-портфель синего цвета с надписью «Росстат», брендированный шарф сине-красной расцветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубой жилет со светоотражающими полосами и логотипом переписи. Также каждый переписчик обязан иметь при себе паспорт. Вы имеете полное право попросить показать удостоверение личности и сравнить с данными на нагрудном удостоверении переписчика.

Если сомневаетесь в том, что перед вами переписчик — можете позвонить на ближайший переписной участок либо участковому и подтвердить личность переписчика.

Сугубо добровольно Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

При этом пускать переписчика в жилище необязательно. Вы можете ответить на вопросы переписи стоя перед входом в жилище. Это не займет много времени. Но если считаете нужным, вы можете пригласить переписчика на кухню или в прихожую, и ответить на его вопросы в квартире.

Если вы выбираете вариант переписи по месту жительства через переписчика, то в этом случае можно позвонить на ближайший переписной участок и договориться о времени визита переписчика. При желании переписаться можно и на стационарном участке, не дожидаясь визита переписчика домой. В этом случае вы сами выбираете время посещения в рабочие часы участка.

Документы для участия в переписи не требуются, так как переписные листы заполняются исключительно со слов респондента, персональные данные респондента никуда не передаются. Все собираемые данные обезличены, то есть возможность установить связь между ними и конкретным респондентом отсутствует.

Росстат не интересуется размером дохода респондента. Спрашивают только о его источнике: «заработная плата», «предпринимательский доход», «пенсия», «пособие». Все данные собираются исключительно в интересах статистики и не передаются Налоговой службе, Пенсионному фонду, МВД, иным ведомствам и организациям. Обо всех подробностях можно самим узнать на официальном сайте Всероссийской переписи населения – 2021.