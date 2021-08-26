Интересные дела: когда будут опубликованы итоги переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Уточненные даты были опубликованы на сайте всероссийской переписи населения 18 августа. Очевидно, что итоги переписи окажутся интересными и полезными для государства и общества. Когда планируется публикация результатов и с чем связан перенос сроков — в материале «Известий».

Когда пройдет перепись

18 августа сайт всероссийской переписи населения сообщил уточненные сроки проведения переписи. Итак, всероссийская перепись населения 2021 года пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Соответствующее постановление подписал 16 августа председатель правительства России Михаил Мишустин. Перенос сроков переписи связан и с эпидемиологической обстановкой, которая к этому сроку должна прийти к необходимой норме в большинстве регионов страны, и с другими факторами. Прежде всего, свою роль сыграл назначенный на 19 сентября единый день голосования. Еще в июле Росстат выступил с инициативой переноса сроков всероссийской переписи населения. Это аст возможность в полной мере использовать региональные инфраструктурные и людские ресурсы, которые будут заняты в организации Единого дня голосования.

«Необходимо переоборудовать помещения, наладить IT-инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных и передачу собранной информации в центр управления ходом переписи в Росстате. Людям надо время, чтобы немного отдохнуть и переключиться на новые задачи. Перепись потребует полной концентрации сил для решения основной задачи — сбора максимально точных и достоверных сведений о демографической ситуации в стране и состоянии жилого фонда», — пояснил тогда глава Росстата Павел Малков причины некоторого сдвига сроков переписи.

Кроме того, Малков напомнил, что и предыдущие две всероссийские переписи населения также начинались именно в октябре. Сохранение избранной периодичности очень важно для статистиков, так как позволит обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне.

Немаловажен и тот факт, что в этом году всероссийская перепись населения впервые будет проходить и в электронном формате. Переписчики будут использовать оснащенные специальным программным обеспечением планшеты, гарантирующие невозможность какой-либо утечки данных. С 15 октября по 8 ноября 2021 года россияне будут иметь возможность самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, до которых тяжело добраться в установленные основные сроки проведения, продолжится до 20 декабря 2021 года.

Что покажет перепись

Данные всероссийской переписи населения дадут неоценимый статистический материал, который позволит найти правильные ответы на многие стоящие перед страной и обществом важные вопросы. И не в последнюю очередь — сколько человек живет в России. Еще в январе были обнародованы предварительные данные Росстата, свидетельствовавшие о том, что за 2020 год население России уменьшилось на 0,5 млн человек. Итоги всероссийской переписи населения позволят уточнить эти данные, а также понять, с чем связана динамика изменения количества жителей и какова она на самом деле. Предварительные данные по численности населения Росстат обещает показать уже в конце текущего года, но переписные листы дадут возможность собрать немало другой важной и интересной информации. Когда же мы сможем ознакомиться с ней?

Полные итоги всероссийской переписи населения, согласно постановлению Правительства России, буду обнародованы до 31 декабря 2022 года. Подведение итогов планируется провести в два этапа. В ходе первого этапа будут подсчитаны точные данные касательно числа городского и сельского населения страны. Основанные на материалах сборщиков и самостоятельно заполненных переписных листах.

И к 31 декабря должны быть обнародованы более подробные данные всероссийской переписи населения. Мы сможем знать, где и сколько россиян живет по регионам страны, сколько в стране мужчин, а сколько женщин — и какие возрастные группы преобладают в каждой категории. Будут обнародованы и данные касательно национального состава населения России и того, на каких языках говорит наш многонациональный народ, на какие средства живут россияне и в каком жилье. Не бует обойдена стороной и крайне важная информация о гражданстве проживающих в России людей (ведь перепись охватит не только граждан России, но всех живущих на территории РФ людей), о том, сколько россиян постоянно проживает за рубежом и иные данные, позволяющие более точно и в деталях рассмотреть столь важную в наше время проблему миграции.