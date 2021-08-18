Названы сроки проведения всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года, на труднодоступных территориях — до 20 декабря, сообщили в среду, 18 августа, в ее медиаофисе.

7 июня президент России Владимир Путин поручил перенести сроки проведения переписи населения на октябрь.

Перенести перепись населения на октябрь изначально предложил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он указал, что прежние сроки переписи совпадали по времени с выборами в Госдуму, назначенными на сентябрь. По мнению Турчака, это может создать излишнее волнение у граждан.

Уже 23 июня российское правительство подписало постановление, которое устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года. Однако в июле Минэкономразвития России предложило перенести перепись на две недели. Так, предлагалось провести ее с 15 октября по 14 ноября.

Ранее, в марте, «Известия» писали, что на проведение Всероссийской переписи населения Федеральной службе государственной статистики из резервного фонда правительства будет выделено 6,9 млрд рублей. Размер вознаграждения переписчика министерство предлагает установить в сумме 25 тыс. рублей.

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