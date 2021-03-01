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На Всероссийскую перепись выделят 6,9 млрд рублей

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На Всероссийскую перепись населения в 2021 году выделят 6,9 млрд рублей, сама процедура будет проведена в России с 23 августа по 30 сентября, хотя изначально планировалась еще на 2020 год. Как выяснили «Известия», об этом говорится в проекте постановления Минэкономразвития, который в ближайшее время будет представлен в правительство.

«Проектом постановления предусматривается перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 г. на период с 23 августа по 30 сентября 2021 г., а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 год на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 2021 года будет затруднено», — говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении редакции.

В самом постановлении уточняется, что для проведения Всероссийской переписи населения Федеральной службе государственной статистики из резервного фонда правительства будет выделено 6,9 млрд рублей. Размер вознаграждения переписчика министерство предлагает установить в сумме 25 тыс. рублей.

До пандемии, в июне 2017 года, планировалось, что сумма затрат составит 50 млрд рублей. Тогда об этом заявлял теперь уже бывший глава Росстата Александр Суринов. В октябре 2019-го новый глава службы Павел Малков сообщил, что общая сумма составит на порядок меньше — 33 млрд рублей.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Люди любят счет: на перепись выделят 6,9 млрд рублей»

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