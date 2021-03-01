Люди любят счет: на перепись выделят 6,9 млрд рублей

На Всероссийскую перепись населения в 2021 году выделят 6,9 млрд рублей, сама процедура будет проведена с 23 августа по 30 сентября, хотя изначально она планировалась еще на 2020 год. Как выяснили «Известия», об этом говорится в проекте постановления Минэкономразвития, которое в ближайшее время будет представлено в правительство. Сельхозперепись министерство предлагает провести в июле 2022 года, чтобы два масштабных мероприятия не накладывались друг на друга. Эксперты считают, что если перепись состоится, то прирост населения произойдет только за счет граждан Крыма, который вернулся в состав России в 2014 году.

Все таки посчитают

По информации «Известий», Минэк подготовил проект постановления с новыми сроками Всероссийской переписи населения. Она должна была состояться с 1 по 31 октября 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 была перенесена на апрель 2021-го. Теперь возникло предложение ее вновь отложить.

«Проектом постановления предусматривается перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 г. на период с 23 августа по 30 сентября 2021 г., а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 г. на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 2021 г. будет затруднено», — говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении «Известий».

В самом постановлении уточняется, что для проведения Всероссийской переписи населения Федеральной службе государственной статистики из резервного фонда правительства будет выделено 6,9 млрд рублей. До пандемии, в июне 2017 года, планировалось, что сумма затрат составит 50 млрд рублей. Тогда об этом заявлял теперь уже бывший глава Росстата Александр Суринов. В октябре 2019-го новый глава службы Павел Малков сообщил, что общая сумма составит на порядок меньше — 33 млрд рублей.

Политолог Дмитрий Фетисов допустил в беседе с «Известиями», что уменьшение финансирования может быть связано с сокращением количества вопросов переписи в условиях COVID-19. Пандемия могла наложить отпечаток на проведение сбора данных, считает эксперт, отмечая экономические трудности для федерального бюджета в целом.

При осуществлении сбора сведений о гражданах это ведомство должно будет обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

«Определить размер вознаграждения переписчика в размере 25 тыс. рублей за период работы с пропорциональным увеличением вознаграждения другим категориям привлекаемых физлиц на выполнение работ, связанных со сбором сведений о населении и с их обработкой», — уточняется в документе.

Министерству финансов Минэк предлагает предусмотреть на эти цели дополнительные бюджетные ассигнования. Помимо самих дней переписи, на которые планируется выделить 6,9 млрд рублей, зарезервировать в федеральном бюджете деньги на 2022 год — 638 млн рублей и на 2023 год — 536,3 млн рублей.

При этом Всероссийскую сельскохозяйственную перепись Минэкономразвития предлагает провести в 2022 году.

«Законопроект подготовлен в рамках исполнения поручения первого зампреда правительства РФ А.Р. Белоусова в рамках принятого правительством решения о переносе сроков проведения Всероссийской переписи населения 2020 года с апреля на сентябрь 2021 года и Сельскохозяйственной микропереписи с августа 2021 года на июль 2022 года в целях исключения одновременного проведения двух масштабных статистических наблюдений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту министерства, который имеется в распоряжении редакции.

В пресс-службе Минэкономразвития информацию о разработке документа «Известиям» подтвердили, однако от официальных комментариев воздержались, предложив обратиться за ними в Росстат. «Известия» направили туда запрос.

Чего ждать

Эксперты считают, что если перепись состоится, то прирост населения произойдет только за счет граждан Крыма, который вернулся в состав России в 2014 году.

— Что касается естественного прироста населения, то, начиная с 2016 года, в РФ фиксируется естественная убыль. До 2019 года она компенсировалась миграционным приростом, — пояснил «Известиям» председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Эксперт надеется, что по факту численность населения России будет выше, чем данные нынешней статистики. Но в то же время отмечает, что даже в плановых документах, в частности едином плане по достижению целей национального развития, разработанном правительством РФ, предполагается естественная убыль населения, а прирост планируется только в 2030 году.

По его мнению, принимаемых сегодня государством мер по исправлению демографической ситуации недостаточно. На эту тему в 2019 году Общественная палата подготовила доклад: «Демография 2024: Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения в РФ». В частности, необходимо увеличить инвестиции в семейную политику до 2% ВВП, в первую очередь поддержать семьи с большим количеством детей и работающих родителей, отметил Сергей Рыбальченко.

Политолог Дмитрий Фетисов считает, что демографическая проблема имеет много общего с другими неразрешенными в России сложностями.

— Вопрос демографии — один из основных для президента. Он постоянно ставит задачи по изменению этой ситуации, но на практике страдает исполнение. На мой взгляд, это связано с управленческой проблемой: отсутствие контроля за выполнением поручений главы государства. Это касается и многих других сфер, — сказал эксперт.

Он также согласен с тем, что особо радостных итогов очередной всероссийской переписи россиянам ждать не стоит.

Последняя перепись была проведена с 14 по 25 октября 2010 года. По ее итогам, население страны составило 142,9 млн человек. За время, прошедшее с переписи 2002 года, тогда Россия перешла по численности с 7 на 8 место в мире после Китая (1335 млн человек), Индии (1210 млн человек), США (309 млн человек), Индонезии (238 млн человек), Бразилии (191 млн человек), Пакистана (165 млн человек) и Бангладеш (147 млн человек).

По сравнению с переписью 2002 года в 2010-м численность россиян сократилась на 2,3 млн человек, в том числе в городских населенных пунктах — на 1,1 млн человек, в сельской местности — на 1,2 млн человек.

При этом в октябре 2014 года отдельная перепись населения проводилась на территории Крымского федерального округа, а именно — в республике и городе Севастополе после их вхождения во состав РФ. По данным, оглашенным в 2015 году, в КФО проживали 2 284 769 человек: в Республике Крым — в 1 891 465, в Севастополе — 393 304 человека.