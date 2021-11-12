Названо число принявших участие в переписи населения россиян

Порядка 99% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом 12 ноября сообщил замглавы Росстата Павел Смелов в эфире «Россия 24».

По его словам, в обществе муссировались слухи о том, что люди «не хотят переписываться». Однако люди активно принимают участие в переписи по всей стране.

«Там 99% с небольшим уже достигнуто», — сказал замглавы Росстата.

10 ноября глава ведомства Павел Малков заявил о том, что перепись населения близится к завершению в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе. Почти завершена перепись в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Волгоградской области, Мордовии, Тульской области, на Чукотке, рассказал он.

2 ноября Всероссийскую перепись населения на госуслугах продлили до 14 ноября. Изначально самостоятельную перепись населения на указанном портале планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население могли только переписчики. ч

Согласно постановлению правительства России, Всероссийская перепись населения в отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, продлится до 20 декабря.

Итоги первого этапа переписи опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря того же года. Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году.