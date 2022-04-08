Росстат назвал численность населения России по итогам переписи

По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года численность населения страны составила 147 млн человек. Об этом 8 апреля сообщил глава ведомства Павел Малков.

По его словам, по состоянию на 1 октября 2021 года в России постоянно проживали порядка 147 млн граждан.

Численность населения Москвы выросла с 2010 года примерно до 13 млн человек. Тогда в российской столице жили 11,7 млн человек.

Выросла и численность населения Петербурга, отметил Малков. С 4,9 млн в 2010 году она увеличилась примерно до 5,6 млн.

«Здесь будут еще небольшие уточнения, мы завершаем обработку данных. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3 процента», — заключил глава Росстата.

В январе 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте населения Москвы на 1,5 млн за десятилетие. По его словам, это происходит уже на протяжении многих десятилетий: столица прирастает примерно на миллион человек за 10 лет.

15 ноября 2021 года Малков сообщил о завершении в России первого этапа Всероссийской переписи населения, началась обработка данных. Официальные итоги переписи будут подведены в два этапа: до 31 мая и до 31 декабря 2022 года.

Всероссийская перепись населения проводилась в период с 15 октября по 14 ноября включительно. Россияне отвечали на вопросы в МФЦ, специальных переписных центрах, а также дома с помощью специалистов-переписчиков. В этом году впервые за всю историю граждане России могли самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг.