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Собянин заявил о росте населения Москвы на 1,5 млн за десятилетие

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За 10 лет жителей Москвы стало на 1,5 млн больше. Об этом заявил в четверг, 20 января, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Провели перепись населения. Пока это только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на 1,5 миллиона больше. Приблизились вплотную к цифре 13 миллионов, даже, возможно, чуть преодолеем ее», — сообщил мэр столицы.

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Градоначальник отметил, что полтора миллиона является большой цифрой прироста населения.

«Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население, но вот уже на протяжении многих десятилетий Москва прирастает примерно на миллион человек за 10 лет. Такая тенденция есть, она касается всех больших городов. Ну и еще Новая Москва дала около полумиллиона, и в целом полтора миллиона набралось», — заключил мэр Москвы.

Встреча Собянина и Путина посвящена социально-экономическому развитию Москвы. Глава государства и мэр столицы обсуждают развитие транспортного узла, состоянии сферы туризма и услуг. Также обсуждается заявка Москвы на проведение ЭКСПО-2030.

11 сентября прошлого года президент России также в ходе встречи с Собяниным отметил, что Москва демонстрирует хорошие показатели развития. Путин отметил, что Москва является агломерацией мирового масштаба.

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