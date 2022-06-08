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СБУ зачистила досье на экс-командира «Айдара» перед его назначением в Одессу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служба безопасности Украины (СБУ) попросила молдавские власти уничтожить в архивах страны документы о преступлениях экс-главы группировки украинских националистов «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) Максима Марченко. Данные, свидетельствующие об этом появились в распоряжении «Известий».

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Запрос о ликвидации документов поступил в Молдавию перед назначением Марченко на пост главы администрации Одесской области в 2019 году.

«Хранившиеся в фондах <...> записи об уголовном производстве <...> регистрации приобретения гражданства республики Молдова в отношении Марченко М.М. <..> уничтожены по запросу СБУ Украины», — говорится в тексте документа.

По данным издания, Марченко причастен к продаже и изготовлению наркотиков и организации проституции в Молдавии.

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Марченко. Его обвиняют в использовании запрещенных средств и методов ведения войны. Он заочно арестован сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Ранее, 31 мая 2020 года, бывший боец «Айдара» украинский журналист Юрий Асеев рассказал о пытках, которые применялись к попавшим в плен ополченцам.

2 марта того же года стало известно, что бывшего командира украинского батальона «Айдар» и экс-депутата рады Сергея Мельничука задержали в Греции по запросу России.

По данным Следственного комитета РФ, Мельничук в 2014 году участвовал в минометном обстреле территории Донбасса, при котором погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Добровольческая группировка «Айдар» была создана на Украине весной 2014 года. В нее вступали преимущественно националисты и члены отрядов «самообороны майдана».

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