Украина подтвердила задержание экс-комбата «Айдара» в Греции

В МИД Украины подтвердили задержание в Греции по запросу России бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука, с ним уже встретился украинский консул.

Консул был направлен в пункт пропуска на границе Греции и Болгарии, где и задержали Мельничука, сообщил директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев.

«Он (консул. — Ред.) встретился с господином Мельничуком, греческими пограничниками и представителями местной власти. Утром (2 марта. — Ред.) ожидается прибытие местного прокурора», — цитирует Погорельцева агентство УНН.

Агентству «Укринформ» он сообщил, что консул договорился о временном содержании Мельничука в полицейском отделении с разрешением пользоваться телефоном, также ему предоставлен русскоязычный адвокат. Супруга и ребенок задержанного находятся в гостинице неподалеку.

Дело находится на контроле консульства Украины в Салониках, украинского посольства в Греции и департамента МИДа.

О задержании сообщил сам Мельничук на своей странице в Facebook 2 марта. По его словам, соответствующий запрос был направлен российской стороной. Экс-командир обратился к посольству Украины с просьбой связаться с ним и предоставить адвоката.

По данным Следственного комитета РФ, Мельничук в 2014 году участвовал в минометном обстреле мирной территории, при котором погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года. В него вступали преимущественно националисты и члены отрядов «самообороны майдана» — формирований активистов, которые оказывали вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время разгона евромайдана.