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Бывший боец «Айдара» рассказал о пытках пленных ополченцев

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Бывший боец «Айдара» украинский журналист Юрий Асеев рассказал о пытках, которые применялись к попавшим в плен ополченцам.

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В интервью изданию «Спектр» Асеев вспомнил, как в 2014 году его отправили допрашивать подозреваемого в «сепаратизме».

Пленным, по его словам, оказался командир девятой роты ополчения из поселка Счастье.

Он отметил, что обнаружил ополченца в тяжелом состоянии — мужчина не мог даже стоять на ногах, а условия, в которых его содержали, «были далеко не гуманными».

«Он говорит, что не может (выйти из камеры. — Ред.) и задирает штанину. А там торчит кость ноги. Вокруг кости всё уже черное. Вокруг полнейшая антисанитария. Он сидит на полу, а ноги вперед вытянуты... Я спросил, был ли врач. Никого не было», — рассказал Асеев.

Он отметил, что врача к пленному так и не пустили, так как командир батальона Сергей Мельничук в то время был в Киеве на очередном ТВ-шоу.

Вскоре ополченец скончался.

«На следующий день приезжает Мельничук, которому я всё резко высказал. Тем более что ранее уже слышал о том, что кому-то из пленных отпилили руку... Я сам слышал, как кто-то орал жутким голосом в подвале, а на следующий день говорят, что он умер... Он психанул, и меня закрыли самого на подвале», — добавил Асеев.

По его словам, позже Мельничук исключил его из батальона.

2 марта стало известно, что бывшего командира украинского батальона «Айдар» и экс-депутата рады Сергея Мельничука задержали в Греции по запросу России.

По данным Следственного комитета РФ, Мельничук в 2014 году участвовал в минометном обстреле территории Донбасса, при котором погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Добровольческий батальон «Айдар» создан на Украине весной 2014 года. В него вступали преимущественно националисты и члены отрядов «самообороны майдана».

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