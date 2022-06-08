Мединский допустил расширение территории России

По сравнению с размерами Российской империи и СССР территория России уменьшилась, но это не навсегда. Об этом 8 июня заявил помощник президента РФ Владимир Мединский на международном форуме «История для будущего. Образ Петра», представляя книгу о Петре I — первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской».

По словам помощника президента, серия «посвящена тем правителям России, с самого начала, от Рюрика, при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала, при которых страна становилась большей». Он также указал, что в ней будет говориться о людях, которые создали страну площадью в одну шестую планеты.

«Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», — цитирует Мединского «Газета.Ru».

Зал эти слова встретил аплодисментами.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум по вхождению региона в состав РФ пройдет в этом году, подготовка к нему займет несколько месяцев. По его словам, «подавляющее число жителей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России».

Накануне замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил о том, что в регионе пройдет референдум о вхождении в состав России. Он отметил, что впереди еще много работы, поэтому о сроках его проведения говорить пока рано.

До этого, 1 июня, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) войдут в состав России «вне всяких сомнений».

Херсонская область, приазовская часть Запорожья, а также новые территории ДНР и ЛНР перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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