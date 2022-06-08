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«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta Classic с минимальным влиянием импорта

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Фото: ТАСС/Алена Селезнева
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«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Как сообщил автопроизводитель 8 июня, с конвейера там сошли первые Lada Granta в версии Classic 2022 модельного года с минимизированным влиянием импорта.

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Отмечается, что Lada Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Стоимость ее новой комплектации будет объявлена в ближайшее время.

«Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — сообщил «АвтоВАЗ».

По сравнению со стандартной Lada Granta Classic в комплектации Granta Classic'22 изменился список стандартного оборудования: в него входят в том числе окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал. Новая комплектация также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix и другие изменения. В автомобиле установлен двигатель мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач, уточнили в компании.

«Мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих. Для этого предприятием совместно с федеральными и региональными властями ведется интенсивная работа по развитию компетенций российских поставщиков», — прокомментировал запуск производства президент компании Максим Соколов.

В этот же день сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал сборку первого автомобиля Granta в упрощенной версии. За сутки будет собираться 68 автомобилей. Малое количество объясняется изменившимся технологическим процессом, в настоящее время работа вечерней смены поставлена на паузу.

2 июня сообщалось, что новую Lada Granta из салона можно приобрести за 640–840 тыс. рублей. Конкретного описания комплектаций пока нет, но перечень не ограничивается одной-двумя комплектациями и предусматривает версию Cross.

24 мая генеральный директор компании Максим Соколов на встрече с коллективом тольяттинского автозавода сообщил, что «АвтоВАЗ», вероятно, запустит производство автомобилей в начале июня. Соколов подчеркнул, что одной из основных задач предприятия является сохранение его коллектива. Из-за острой нехватки автомобильных комплектующих производственные линии на «АвтоВАЗе» периодически уходили в простой с начала марта.

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