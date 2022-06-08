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АвтоВАЗ начал выпуск упрощенной Lada Granta

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Фото: ТАСС/Андрей Холмов
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АвтоВАЗтром в среду, 8 июня, начал сборку первого автомобиля Granta в упрощенной версии. Об этом сообщило на странице во «ВКонтакте» сообщество Avtograd News.

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За сутки будет собрано 68 автомобилей.

«Малое количество объясняется изменившимся технологическим процессом, сегодня происходит перенастройка работы персонала сборочных постов, далее объем выпуска будет увеличиваться», — отмечается в сообщении.

В настоящее время работа вечерней смены поставлена на паузу.

3 июня АвтоВАЗ анонсировал возобновление производства автомобилей Lada Granta на заводе Тольятти с 8 июня.

2 июня сообщалось, что новую Lada Granta из салона можно приобрести за 640–840 тыс. рублей. Конкретного описания комплектаций пока нет, но перечень не ограничивается одной-двумя комплектациями и предусматривает версию Cross.

24 мая генеральный директор компании Максим Соколов на встрече с коллективом тольяттинского автозавода сообщил, что АвтоВАЗ, вероятно, запустит производство автомобилей в начале июня. Соколов подчеркнул, что одной из основных задач предприятия является сохранение его коллектива.

Из-за острой нехватки автомобильных комплектующих производственные линии на АвтоВАЗе периодически уходили в простой с начала марта.

В компании сообщали о цели наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.

Разговоры о том, что АвтоВАЗ начнет выпускать упрощенные автомобили, появились в марте, но в пресс-службе завода информацию не подтвердили. 18 мая источник на волжском автозаводе сообщил «Известиям», что в конце мая начнется выпуск Lada Granta, соответствующей нормам Евро-2. Он подтвердил: несмотря на то что из машины убрали всё, что было можно, она тем не менее сохранила каталитический нейтрализатор.

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