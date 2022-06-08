АвтоВАЗ начал выпуск упрощенной Lada Granta

АвтоВАЗтром в среду, 8 июня, начал сборку первого автомобиля Granta в упрощенной версии. Об этом сообщило на странице во «ВКонтакте» сообщество Avtograd News.

За сутки будет собрано 68 автомобилей.

«Малое количество объясняется изменившимся технологическим процессом, сегодня происходит перенастройка работы персонала сборочных постов, далее объем выпуска будет увеличиваться», — отмечается в сообщении.

В настоящее время работа вечерней смены поставлена на паузу.

3 июня АвтоВАЗ анонсировал возобновление производства автомобилей Lada Granta на заводе Тольятти с 8 июня.

2 июня сообщалось, что новую Lada Granta из салона можно приобрести за 640–840 тыс. рублей. Конкретного описания комплектаций пока нет, но перечень не ограничивается одной-двумя комплектациями и предусматривает версию Cross.

24 мая генеральный директор компании Максим Соколов на встрече с коллективом тольяттинского автозавода сообщил, что АвтоВАЗ, вероятно, запустит производство автомобилей в начале июня. Соколов подчеркнул, что одной из основных задач предприятия является сохранение его коллектива.

Из-за острой нехватки автомобильных комплектующих производственные линии на АвтоВАЗе периодически уходили в простой с начала марта.

В компании сообщали о цели наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.

Разговоры о том, что АвтоВАЗ начнет выпускать упрощенные автомобили, появились в марте, но в пресс-службе завода информацию не подтвердили. 18 мая источник на волжском автозаводе сообщил «Известиям», что в конце мая начнется выпуск Lada Granta, соответствующей нормам Евро-2. Он подтвердил: несмотря на то что из машины убрали всё, что было можно, она тем не менее сохранила каталитический нейтрализатор.