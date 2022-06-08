Сербская газета раскрыла план Запада по захвату Лаврова в заложники

В НАТО разрабатывали план по принудительной посадке самолета главы МИД России Сергея Лаврова и захвата дипломата в заложники на территории Болгарии. Об этом 8 июня сообщает сербское издание Informer со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным газеты, Запад рассчитывал после этого начать шантажировать российского президента для начала переговоров. Таким образом, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию, который был запланирован на 6-7 июня, вызвал настоящую дипломатическо-разведывательную войну, серьезно грозившую ввергнуть всю Европу в хаос.

«Первой идеей Брюсселя и Вашингтона было шантажом и угрозами заставить Сербию отменить анонсированный визит российского министра», — рассказал сотрудник одного из западных посольств в Белграде.

По его словам, в Лондоне предлагали, что самолет с Лавровым пролетит над какой-то территорией стран НАТО, конкретно упомянув Болгарию, а потом для того же самолета было бы полностью закрыто небо вокруг Сербии.

Однако президент Сербии Александр Вучич не поддался на уговоры, и НАТО пришлось действовать по-другому. По его словам, в конце мая, британцы представили НАТО более чем шокирующий план по захвату Лаврова в заложники.

В конце концов, Запад применил давно испытанный метод — приказал странам региона запретить пролет российского государственного самолета. И Черногория, и Северная Македония, и Болгария выполнили это указание, резюмировал источник.

Как ранее 8 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение соседних с Сербией стран о закрытии неба для пролета самолета Лаврова стало «топорно-пещерным методом» продемонстрировать солидарность Европы. По ее словам, Болгария, Черногория и Северная Македония хотят продемонстрировать солидарность с «коллективным Западом, Брюсселем».

7 июня глава МИД Черногории Ранко Кривокапич отметил, что, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию Лаврова, Подгорица якобы выполнила взятые на себя обязательства по соблюдению антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, российский министр «мог бы добраться до Сербии на поезде», поскольку железнодорожное сообщение по маршруту Белград–Москва не запрещено.

Комментируя произошедшее российский министр заявил, что ЕС таким образом хотел закрыть РФ площадку для выражения позиций Москвы по региональным вопросам.