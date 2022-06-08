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Захарова назвала закрытие неба для самолета Лаврова пещерным методом

Захарова назвала закрытие неба для самолета Лаврова пещерным методом показать единство Европы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Решение соседних с Сербией стран о закрытии неба для пролета самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова стало «топорно-пещерным методом» продемонстрировать солидарность Европы. Об этом 8 июня заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Как она отметила, «ряд младонатовцев хотят таким образом или натравливаются таким образом на Сербию». Но заблокировать России контакты невозможно и смешно, состоялись визиты Лаврова и его делегации на Ближний Восток и в Азию.

«Про контакты с нашими ближайшими соседями я вообще не говорю, они круглосуточно идут», — добавила дипломат.

По ее словам, Болгария, Черногория и Северная Македония хотят продемонстрировать солидарность с «коллективным Западом, Брюсселем».

«Солидарности не получается, она рассыпается на глазах, поэтому вот такими топорно-пещерными методами не дать физической возможности ответить на приглашение Сербии и осуществить визит они пытаются что-то продемонстрировать», — отметила она.

7 июня глава МИД Черногории Ранко Кривокапич отметил, что, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию Лаврова, Подгорица якобы выполнила взятые на себя обязательства по соблюдению антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, российский министр «мог бы добраться до Сербии на поезде», поскольку железнодорожное сообщение по маршруту Белград–Москва не запрещено.

В этот же день официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано поблагодарил Черногорию за запрет самолету главы МИД РФ пройти через воздушное пространство страны. Чиновник напомнил, что ЕС ввел запрет на пролет российских самолетов над своей территорией. При этом Черногория в ЕС не входит.

На прошлой неделе соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета Лаврова, визит главы российского дипведомства, намечавшийся на 6–7 июня, был отменен.

Комментируя произошедшее российский министр заявил, что ЕС таким образом хотел закрыть РФ площадку для выражения позиций Москвы по региональным вопросам.

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