Переговоры Лаврова и Чавушоглу начались в Анкаре

В Анкаре начались переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.

Журналист «Известий» показал заголовки газет, выпущенных 8 июня в Турции. По его словам, местная пресса пишет о встрече Лаврова и Чавушоглу, о проблеме украинского зерна, а также обсуждаются переговоры министров обороны двух стран.

Накануне в МИД РФ уточнили, что министры обсудят перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров, проанализируют состояние развития российско-турецких отношений и ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки.

В министерстве отметили, что в 2022 году «российско-турецкий политдиалог сохранил высокую интенсивность».

6 июня высокопоставленный осведомленный источник сообщил «Известиям», что Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. Их будут сопровождать турецкие корабли до нейтральных вод. Предполагается, что дорожная карта такой схемы будет согласована 8–9 июня во время визита Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу в Турцию.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявила, что администрация Соединенных Штатов намерена следить за поездкой министра иностранных дел РФ и провести ряд консультаций с турецкой стороной по окончании переговоров.

Ранее, 6 июня, агентство Bloomberg сообщило, что Турция и Россия договорились о порядке разблокирования портов Черного моря для транспортировки зерна, однако Киев отверг предложенные условия.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель. Президент РФ Владимир Путин 3 июня отметил, что зерно можно вывести пятью способами: через украинские порты — но Киеву нужно их разминировать; через Польшу; по Дунаю через Румынию; через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, через Белоруссию, но для этого с этой страны нужно снять с Минска санкции.