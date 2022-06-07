В городе Мелитополь на юге Запорожской области Украины началась подготовка к проведению референдума о присоединении территории к России. Об этом 7 июня рассказала глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму», — цитирует ее слова администрация города в Telegram-канале.

Кроме того, как сообщила «Газета.ru», накануне референдума город посетил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сергей Владиленович выразил благодарность работникам жилищно-коммунальной сферы, образования, медицины, руководству региона за то, что наш город живет мирной жизнью, за вклад каждого жителя в построение мирной жизни», — отметила Данильченко по уезде Кириенко.

Глава военно-гражданской администрации также поблагодарила РФ за помощь и поддержку в период спецоперации.

Ранее в этот день помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай рассказал, что Запорожская область начала узучать технические вопросы референдума о вхождении в состав России.

Он отмечал, что значительная часть области, где проживает почти половина населения, всё еще находится под контролем украинских националистов.

25 мая сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

Оба южных региона Украины (Запорожье — частично) были взяты под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, начатой 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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