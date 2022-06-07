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В Крым отправлена первая партия зерна из Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Первая партия зерна из Запорожской области отправилась на Крымский полуостров.

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Груз был отправлен со станции Мелитополь 7 июня. Всего в составе 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом, товарный поезд уехал с вокзала днем, сообщает «РИА Новости».

Под контролем российских ВС и военных Донбасса находятся Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

В этот же день в структурах Организации Объединенных Наций (ООН) заявили об отсутствии возможности подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы экспортирует украинское зерно. По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, в организации видели все сообщения на эту тему в СМИ, а также обсудили их с коллегами из Всемирной продовольственной программы, однако не могут подтвердить их правдивость.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания, морские порты Мариуполя и Бердянска работают штатно и готовы к отгрузке зерна. Шойгу добавил, что разминирование морского порта Мариуполя завершено и он уже принял первые грузовые суда.

6 июня агентство Bloomberg сообщило, что Турция и Россия договорились о порядке разблокирования портов Черного моря для транспортировки заблокированного там украинского зерна, однако Украина отвергла предложенные условия.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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